Ужесточение транспортного законодательства ожидается в Алтайском крае

Новости 20.03.2020 17:50 652

Изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае» рассмотрят депутаты Алтайского краевого заксобрания 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законопроектом предложено прекращать действия свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам за нарушения, неоднократно допущенные перевозчиком.

Таковыми считаются нарушения, за которые его привлекли к административной ответственности (в связи с перевозками) более двух раз в течение года. Сообщается, что по этим нарушениям в 2018-2019 годах было подано 41 заявление по прекращению действия лицензии в Арбитражный суд Алтайского края. Ни одно из не было удовлетворено.

«Принятие настоящего проекта закона позволит локализовать угрозу безопасности осуществления перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок на территории Алтайского края», - отмечают в Министерстве транспорта региона.

К слову, в конце марта ожидается новое перераспределение маршрутов между перевозчиками, работающими на маршрутных такси в Барнауле. Также 27 марта состоится заседание барнаульской гордумы, на котором будут рассмотрены некоторые работы крупноразмерных автобусов в городе.