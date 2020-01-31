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Роспотребнадзор прогнозирует большое число клещей в Алтайском крае

Новости
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Роспотребнадзор Алтайского края рекомендует местным жителям быть готовым к приближающемуся сезону активности клещей. Для этого нужно пройти вакцинацию, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве напоминают, что в прошлом сезоне в крае зафиксировано 27 случаев этого заболевания. Из них пятеро детей. Они не были привиты.

Всего же в 2019 году на территории Алтайского края с присасыванием клещей к медикам обратились свыше 12 тысяч человек, из них около 4 тысяч детей в возрасте до 14 лет. При этом 55% из них – это жители городов.

Высокая численность клещей прогнозируется на будущий сезон. В связи с этим, находясь на природе, важно помнить, что излюбленными местами обитания клещей являются солнечные участки с высоким травостоем, а также участки вдоль лесных тропинок. Клещи заселяют редкие кустарниковые заросли, опушки, полянки, вырубки леса, заросли сухой травы.

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Автор: Политсиб.ру

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