Верховный суд Республики Алтай поставил точку в деле скандального депутата

Новости 20.03.2020 17:15 1097

Депутат Чемальского района Юрий Корнеев предпринял попытку отмены наказания за административное нарушение, которое он совершил в ноябре 2019 года. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Напомним, что автомобиль под управлением заместителя председателя совета депутатов Чемальского района остановили сотрудники ГИБДД. Оперативники выяснили, что Корнеев при себе не имеет ни водительских прав, ни документов на автомобиль, которым он управлял, что и стало причиной составления протоколов об административных нарушениях.

Народный избранник предпочел вступить с органами правопорядка в конфликт, обвинив их в том, что они пьяны. Сотрудникам пришлось с помощью судмедэкспертизы доказывать, что они не выпивали.

Дело дошло до Верховного суда Республики Алтай, который признал назначенное наказание обоснованным.

Отметим, что Корнеев ранее уже оказывался в центре скандальной истории, а именно 22 декабря 2018 года он, будучи в нетрезвом состоянии вступил в конфликт с управляющей местного кафе. Тогда от его действий пострадали две женщины и 14-летний подросток. Позднее ему удалось примириться с потерпевшими.