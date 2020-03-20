Жители Алтайского края смогут посмотреть фильм о людях с синдромом Дауна

Новости 20.03.2020 15:45 510

В ночь с пятницы 20 марта на субботу 21 марта в 00:00 в эфире Первого канала жители Алтайского края смогут посмотреть фильм «Съесть слона». После премьерного показа картина будет доступна эксклюзивно и бесплатно на платформе МТС ТВ.

Фильм «Съесть слона» создан в партнёрстве между инклюзивным проектом «ВзаимоДействие», медийным подразделением МТС, фондом «Синдром любви» и Первым каналом. Это история из жизни театральной труппы, в которой играют молодые актёры с синдромом Дауна. Это история о мечте главной героини стать актрисой, об испытаниях ее друзей по театру на пути к премьере спектакля на площадке ООН в Женеве. Фильм является частью комплексной инклюзивной программы МТС, направленной на социализацию, обучение, творческое развитие и трудоустройство людей со специальными нуждами.

«Стратегия МТС сегодня ориентирована на решение актуальных социальных вопросов. Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты и сервисы делали общество более открытым и современным, создавали комфортную среду для жизни людей. Именно поэтому первым реализованным проектом «МТС Медиа» стал социальный документальный фильм. Он создан в уникальном формате, который не ставит своей задачей напрямую вызвать сострадание у зрителя, а стремится заинтересовать и даже развлечь его этой удивительной историей. Мы уверены, что фильм найдет отклик у аудитории, поможет понять, что у всех людей одинаковые желания - радоваться жизни, творить, любить», - отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин.

МТС и Первый канал создали совместное предприятие для развития и продвижения видеоконтента в интернете. Фильм «Съесть слона» выходит уже в рамках партнерства вещателя и оператора.

«Я не пыталась создать прямое социальное высказывание, — комментирует фильм автор идеи и режиссер фильма Юлия Сапонова. — Мне не нравится разделение людей на «они» и «мы» даже в положительном ключе. Через обычную, понятную для каждого историю, я хотела поделиться со зрителем своей любовью к необычным на первый взгляд героям. Мне хотелось через фильм передать другим хотя бы часть уникальных подарков, которые я получила от общения с ребятами. Для меня фильм — это попытка разделить со зрителем любовь к жизни и восхищение ее многообразием. И я буду очень счастлива, если он, в том числе, послужит изменению отношения общества к любым неординарным людям».

Председатель попечительского совета Благотворительного Фонда поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» Дмитрий Сергеев считает, что лента очень важна для зрителей.

«Фильм показывает ребят с синдромом Дауна обычными людьми, которые независимо от наличия синдрома находятся в абсолютно жизненных для миллионов людей ситуациях: испытывают страх, выясняют отношения, испытывают чувства друг к другу. Для нас это достаточно новая постановка вопроса. К людям с дополнительной хромосомой относятся или с неприятием и отчужденностью, а вследствие матери отказываются от своих особенных детей в роддоме, либо испытывают к ним жалость. А на самом деле людей с синдромом Дауна не нужно жалеть. Как и любому другому человеку им нужна простая человеческая поддержка»