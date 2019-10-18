Алтайские коммунисты вновь не заинтересовались выборами на селе

22 марта, в воскресенье, состоятся выборы главы Покровского сельсовета Локтевского района Алтайского края и досрочные выборы депутата Половинкинского сельского собрания депутатов Рубцовского района. Об этом сообщает сайт крайизбиркома.
На эту должность претендуют исключительно женщины. От «Единой России» баллотируется нынешняя исполняющая обязанности главы Татьяна Найденко (49 лет), от «Справедливой России» – временно неработающая уроженка Камчатской области Валентина Чикалова (34 года). Выдвигавшаяся ранее от ЛДПР пенсионерка Тамара Винокурова сняла свою кандидатуру.
На депутатское кресло здесь претендуют три кандидата. От «Единой России» выдвинулся директор ООО «Целинник» Сергей Брежнев (41 год), от «Справедливой России» – водитель Сергей Софиенко (55 лет). Единственной представительницей слабого пола и самой юной кандидаткой стала Ольга Пеннер (26 лет), баллотирующаяся от ЛДПР.
Как видно из вышеизложенного, в обеих кампаниях не принимают участия представители КПРФ.
На выборы в сельсоветы снова заявились кандидаты от "партии власти", ЛДПР и несколько самовыдвиженцев