Алтайские коммунисты вновь не заинтересовались выборами на селе

Новости 20.03.2020 15:15 570

22 марта, в воскресенье, состоятся выборы главы Покровского сельсовета Локтевского района Алтайского края и досрочные выборы депутата Половинкинского сельского собрания депутатов Рубцовского района. Об этом сообщает сайт крайизбиркома.

Выборы главы Покровского сельсовета

На эту должность претендуют исключительно женщины. От «Единой России» баллотируется нынешняя исполняющая обязанности главы Татьяна Найденко (49 лет), от «Справедливой России» – временно неработающая уроженка Камчатской области Валентина Чикалова (34 года). Выдвигавшаяся ранее от ЛДПР пенсионерка Тамара Винокурова сняла свою кандидатуру.

Как сообщили «Политсибру» в сельсовете, предыдущая глава – Елена Ковтун – сложила полномочия по собственному желанию, в связи с состоянием здоровья.

Выборы в Половинкинское собрание депутатов

На депутатское кресло здесь претендуют три кандидата. От «Единой России» выдвинулся директор ООО «Целинник» Сергей Брежнев (41 год), от «Справедливой России» – водитель Сергей Софиенко (55 лет). Единственной представительницей слабого пола и самой юной кандидаткой стала Ольга Пеннер (26 лет), баллотирующаяся от ЛДПР.

Как пояснили в сельсовете, депутатское кресло ранее занимала Надежда Переберина, по собственному желанию сложившая с себя полномочия.

Как видно из вышеизложенного, в обеих кампаниях не принимают участия представители КПРФ.