Барнаул вошел в Топ-3 городов по росту оборота нелегальных сигарет

Новости 20.03.2020 14:50 553

Рынок нелегальных сигарет в России с 2017 по 2019 год вырос в три раза. Города и регионы Сибири входят в число наиболее проблемных для легальных табачных производителей территорий. В этом списке Барнаул стал третьим городом страны по росту рынка нелегальных сигарет, а шесть из десяти сигарет в Рубцовске ввезены в страну незаконно. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

По данным исследования компаний Nielsen и Kantar TNS, ни в одной товарной группе нет такого количества контрафактной и контрабандной продукции. Выпадающие доходы федерального бюджета из-за поставок нелегальных сигарет в 2019 году могли достигнуть 100 млрд рублей.

Крайне тяжелая ситуация наблюдается в приграничных районах, где доля нелегальных сигарет может достигать 50−60% всего оборота. Для Сибири эта проблема также актуальна, так как транзитом через Киргизию и Казахстан в приграничные регионы попадает большое количество незаконной табачной продукции. Отметим, что границы сейчас перекрыты, однако по данным источников «Политсибру» из Казахстана действует «зеленый коридор» для грузового транспорта.

Черный табак разоряет белую розницу Новости 11.10.2019 16:45 Как выгода для алтайского потребителя сигарет наносит ущерб экономике и вообще системе торговли 4687

Несмотря на это, известно, что продавцы нелегальных сигарет не сильно пострадали из-за закрытых границ, так как имеют резервные запасы, либо имеют определенные договоренности с дальнобойщиками.

Стоит отметить, что в России есть города, в которых более половины всех продаваемых сигарет являются нелегальными. В Рубцовске этот показатель составляет 58%, в Новокузнецке — 30%, Барнауле — 28,3%, Красноярске — 16,1%, Новосибирске 15,7% (расчеты «Эксперта» по данным Nielsen и Kantar TNS).

Барнаул также вошел в тройку городов России с самым быстрорастущим рынком нелегальных сигарет. Доля контрафактных сигарет на региональном рынке за год выросла на 176% (с 10 до 27,6%).

Алтайский край занял первое место в рейтинге ЗОЖ среди регионов Сибири Новости 30.09.2019 16:25 Лидерами рейтинга по России стали кавказские регионы 1148

Это стало возможным благодаря выстроенной структуре нелегальной доставки сигарет в приграничные области России, откуда продукция расходится уже по всей стране.

Сотрудники таможни обращают внимание, что Казахстан и Киргизия не относятся к странам производителям. Чаще всего они играют роль перевалочных пунктов, а цепочка выглядит как «ОАЭ — Иран — Киргизия — Казахстан — Россия».