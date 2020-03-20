СГК в Барнауле, Бийске и Рубцовске временно приостанавливает очную работу с потребителями 

С 23 марта Сибирская генерирующая компания временно приостанавливает очную работу Центров обслуживания клиентов в Барнауле и Бийске, очный прием в городе Рубцовске. Эта мера вводится для предупреждения распространения коронавируса в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
Очный прием приостановлен на неопределенный срок. Но для дальнейшей продуктивной работы компания предлагает использовать различные дистанционные сервисы. Срок обработки обращений и заявлений при этом останется прежним.
Управляющие организации и другие юридические лица, являющиеся потребителями компании в Барнауле и Бийске, в этот период по-прежнему смогут передавать показания узлов учета, в своём личном кабинете на сайте компании. При передаче показаний необходимо прикрепить скан-копию акта снятия показаний, а также отчёт о суточных параметрах теплоносителя (распечатку) узла учёта. Потребители всех трех городов – Барнаула, Бийска и Рубцовска – через этот сервис могут получать платежные документы.
По вопросам регистрации в Личном кабинете или повторного получения сервисной карты с логином и паролем, можно обратиться по электронному адресу:
в Барнауле - ShpaginaIA@sibgenco.ru,
в Бийске - KharlamovaOA@sibgenco.ru,
в Рубцовске - PleshakovaIA@sibgenco.ru.
Также эти адреса доступны для передачи показаний.
Кроме этого, для оперативного получения платежных документов можно воспользоваться сервисом «Электронный документооборот» (системы Сбис и Диадок). При необходимости, по обращению, потребителям платежные документы - счета-фактуры, акты приема-передач, акт сверки - будут высланы по почте, на почтовый адрес, указанный в договоре.
В фойе ЦОКа и офисов компании в этот период будут размещены ящики для приема документов. Все обращения, заявления, полученные через него без личного контакта со специалистом, будут своевременно переданы специалистам в работу и отработаны в срок.
Письма, документы следует направлять по электронной почте:
Барнаул - bfstk@sibgenco.ru,
Бийск - физические лица: services@sibgenco.ru, юридические лица: Call-centerstk@sibgenco.ru.
Рубцовск - BernikovaDIu@sibgenco.ru, FurmanovaOI@sibgenco.ru.
Заказные письма высылать по адресу:
Барнаул - 656056 г. Барнаул ул. Гоголя, 36, офис 100 в;
Бийск - 659321 г. Бийск ул. Стахановская д.7;
Рубцовск - 658201, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Октябрьская, 139.
Обращаться за консультацией, в том числе передать показания по счетчикам горячей воды, потребители могут по телефонам Call –центров:
Барнаул - физические лица: 8(3852) 432-222, юридические лица: 8(3852) 599-409;
Бийск - физические лица: 8(3854)230-700, юридические лица: 8(3854) 230-402;
Рубцовск - физические, юридические лица 8(38557) 2-23-65, 8(38557) 2-23-29.