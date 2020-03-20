СГК в Барнауле, Бийске и Рубцовске временно приостанавливает очную работу с потребителями

Новости 20.03.2020 13:50 435

С 23 марта Сибирская генерирующая компания временно приостанавливает очную работу Центров обслуживания клиентов в Барнауле и Бийске, очный прием в городе Рубцовске. Эта мера вводится для предупреждения распространения коронавируса в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Очный прием приостановлен на неопределенный срок. Но для дальнейшей продуктивной работы компания предлагает использовать различные дистанционные сервисы. Срок обработки обращений и заявлений при этом останется прежним.

Управляющие организации и другие юридические лица, являющиеся потребителями компании в Барнауле и Бийске, в этот период по-прежнему смогут передавать показания узлов учета, в своём личном кабинете на сайте компании. При передаче показаний необходимо прикрепить скан-копию акта снятия показаний, а также отчёт о суточных параметрах теплоносителя (распечатку) узла учёта. Потребители всех трех городов – Барнаула, Бийска и Рубцовска – через этот сервис могут получать платежные документы.

По вопросам регистрации в Личном кабинете или повторного получения сервисной карты с логином и паролем, можно обратиться по электронному адресу:

в Барнауле - ShpaginaIA@sibgenco.ru,

в Бийске - KharlamovaOA@sibgenco.ru,

в Рубцовске - PleshakovaIA@sibgenco.ru.

Также эти адреса доступны для передачи показаний.

Кроме этого, для оперативного получения платежных документов можно воспользоваться сервисом «Электронный документооборот» (системы Сбис и Диадок). При необходимости, по обращению, потребителям платежные документы - счета-фактуры, акты приема-передач, акт сверки - будут высланы по почте, на почтовый адрес, указанный в договоре.

В фойе ЦОКа и офисов компании в этот период будут размещены ящики для приема документов. Все обращения, заявления, полученные через него без личного контакта со специалистом, будут своевременно переданы специалистам в работу и отработаны в срок.

Письма, документы следует направлять по электронной почте:

Заказные письма высылать по адресу:

Барнаул - 656056 г. Барнаул ул. Гоголя, 36, офис 100 в;

Бийск - 659321 г. Бийск ул. Стахановская д.7;

Рубцовск - 658201, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Октябрьская, 139.

Обращаться за консультацией, в том числе передать показания по счетчикам горячей воды, потребители могут по телефонам Call –центров: