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Готов ли Алтайский край к коронавирусу?

Аналитика
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В Алтайском крае введен режим повышенной готовности, хотя  по официальной информации ни одного случая заболевших и даже подозреваемых в инфицировании COVID-19 нет.  Понятно, что профилактические меры на то и профилактические, чтобы приниматься заранее. Тут никаких вопросов к режиму и быть не может, однако посмотрим готовность края к пандемии в разных сферах нашей жизни. 

Медицина

Почему мы начинаем с нее, вопросов, наверное, быть не может. Именно   медики в данном случае окажутся на передовой в случае обнаружения  у жителей или гостей края новой инфекции.  Известно, что сама коронавирусная инфекция протекает так же, как и другие респираторные заболевания и не нуждается в специализированной помощи.  Однако, в ряде случаев она вызывает осложнения, которые требуют реанимационной помощи. Как недавно рассказали на пресс-конференции в  региональном минздраве,  в инфекционных стационарах региона развернуто более тысячи коек для больных коронавирусом, аппаратов ИВЛ – 800.  Медики уверяют, что этого хватит.

В Алтайском крае коронавируса нет. А если найдут?

В Алтайском крае коронавируса нет. А если найдут?

Новости

По данным Роспотребнадзора на 17 марта в России зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией

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По последним данным, которые удалось  найти по заболеваемости коронавирусной инфекцией, тяжелое течение болезни возникает в 15% случаев. Таким образом, получается, что наши медицинские организации справятся с реанимационой помощью, даже если в крае будет более пяти тысяч заболевших коронавирусной инфекций одномоментно. Пока на всю Россию официально зарегистрировано 199 случаев заболевания COVID-19.

Кстати, о нехватке масок. Как рассказывают журналисты в социальных сетях, в Пензенской области приступили к пошиву многоразовых марлевых масок и собираются продавать их населению через аптечные сети. Неплохой выход из ситуации и демонстрация заботы о людях. У нас пока рекомендуют изготавливать  эти самые маски самостоятельно. 

Торговля 

На фоне распространения информации о массовых скупках гречки и туалетной бумаги, в большинстве магазинов  ажиотажа нет. Люди опасаются взвинченных цен после окончания карантинных мер, однако, по заверениям алтайских  и федеральных властей дефицита товаров не будет.

Однако вопрос ценообразования остается пока открытым. Как недавно сообщал ТОЛК,  алтайские предприниматели уже начали терять деньги из-за ситуации с коронавирусом. Пока ситуация не выходит за рамки  привычных  рабочих отношений, однако первые предпосылки  дестабилизации экономики уже  есть. 

«Мы с тревогой наблюдаем за тем, как коронавирус влияет на бизнес и экономику других стран и регионов России. Очевидно, что и мы почувствуем последствия на себе. Ведь рано или поздно вирусы или экономические потрясения докатываются и до отдаленных регионов вроде Алтайского края», – пояснил ситуацию информагенству Председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц.  

Очевидно, что по ожиданиям населения, на политику ценнообразования  могут повлиять власти. И политическая воля всех ответственных за этот сектор наверняка имеется. Однако искусственное зажимание не сможет не отразиться на состоянии  бизнеса, а значит на экономике региона. Как говорится, куда не кинь, всюду клин. Нашему правительству в этой ситуации придется поискать компромиссы. 

Общество

Министр образования Максим Костенко объявил в Инстаграмме о том, что школы региона  распускают детей на каникулы раньше  запланированного срока, а  учебный процесс в апреле начнется только дистанционно как минимум до 12 апреля. 

В Алтайском крае отменят график Всероссийских проверочных работ для школьников

В Алтайском крае отменят график Всероссийских проверочных работ для школьников

Все школы региона будут закрыты до 12 апреля

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По сути, у детей забрали только последний учебный день. У начальных классов  в пятницу обычно  должны были проходить  классные часы, у более старших школьников - последние уроки.  Кстати,  как раз для последних даже один  учебный день является значимым. Как правило, именно в последнюю неделю подтягиваются «хвосты» и исправляются оценки.  Все это затем  серьезно влияет на статистические данные, которые ведут школы.   Казалось бы,  какое значение имеет чья-то лишняя пятерка на фоне  пандемии коронавируса? Наверное никакого. Только вот коронавируса в регионе пока нет.

Теперь о выходе с каникул.  Форма обучения очень волнует родителей края. Ведь если в семье больше одного ребенка, то обеспечить обоим детям доступ к компьютеру в одно время могут далеко не все. Вопросы, «что делать,  если…» обсуждаются, наверное, во всех школьных чатах. Классные руководители и директора вынуждены успокаивать обеспокоенных родителей, что  все работают в штатном режиме.

Нашлось постановление регионального Минобра, которое должно было разрешить этот момент.  Что интересно, подписан он 15 марта 2020 года, а информация пресс-службы ведомства об этом появилась только сегодня, спустя 4 дня.  

«Министерство образования и науки Алтайского края рекомендует школам края выйти на каникулы с 20 марта по 1 апреля включительно. Со 2 по 12 апреля занятия со школьниками будут осуществляться дистанционно», - говорится в документе.

То есть школам просто рекомендовано. Окончательное решение о способе выхода с весенних каникул каждая школа будет принимать самостоятельно, а опасения родителей в большинстве беспочвенны. Остается только открытым вопрос:  не вызовут ли методы, которыми пользуется министерство для стабилизации ситуации обратную реакцию у родителей школьников?

Вспомнились вчерашние заявления оперативного штаба Москвы о первой жертве коронавируса в России. Счетчики в поисковиках показали первую жертву инфекции, а через два часа были обнародованы результаты вскрытия: причина смерти - тромб.  Нет, обнулению счетчиков никто даже не удивился, а вот осадочек от ситуации остался. 

Автор: Анна Бодагова

Фото: Олег Укладов

Комментарии (2)

1000

Ольга

где купить медицинскую маску?

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гость

Инстаграмм - это, конечно, "наше все" сегодня. А более официальных источников, которыми бы руководствовались ВСЕ школы края нет? В итоге - кто в лес, кто по дрова. Школы на каникулы вышли кто с 20-го, кто с 21-го, а кто и с 22-го. С каникул - та же ситуация будет. И с дистанционкой все отдано "на откуп" школ и директоров. Нет четкого решения и сроков. Было предложено руководствоваться принципами разумности. Только вот понятие разумности у всех разное. По-моему, это просто делегирование ответственности на школы.

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