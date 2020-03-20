Готов ли Алтайский край к коронавирусу?

Аналитика 20.03.2020 14:12 2681

В Алтайском крае введен режим повышенной готовности, хотя по официальной информации ни одного случая заболевших и даже подозреваемых в инфицировании COVID-19 нет. Понятно, что профилактические меры на то и профилактические, чтобы приниматься заранее. Тут никаких вопросов к режиму и быть не может, однако посмотрим готовность края к пандемии в разных сферах нашей жизни.

Медицина

Почему мы начинаем с нее, вопросов, наверное, быть не может. Именно медики в данном случае окажутся на передовой в случае обнаружения у жителей или гостей края новой инфекции. Известно, что сама коронавирусная инфекция протекает так же, как и другие респираторные заболевания и не нуждается в специализированной помощи. Однако, в ряде случаев она вызывает осложнения, которые требуют реанимационной помощи. Как недавно рассказали на пресс-конференции в региональном минздраве, в инфекционных стационарах региона развернуто более тысячи коек для больных коронавирусом, аппаратов ИВЛ – 800. Медики уверяют, что этого хватит.

В Алтайском крае коронавируса нет. А если найдут? Новости 18.03.2020 8:30 По данным Роспотребнадзора на 17 марта в России зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией 2809

По последним данным, которые удалось найти по заболеваемости коронавирусной инфекцией, тяжелое течение болезни возникает в 15% случаев. Таким образом, получается, что наши медицинские организации справятся с реанимационой помощью, даже если в крае будет более пяти тысяч заболевших коронавирусной инфекций одномоментно. Пока на всю Россию официально зарегистрировано 199 случаев заболевания COVID-19.

Кстати, о нехватке масок. Как рассказывают журналисты в социальных сетях, в Пензенской области приступили к пошиву многоразовых марлевых масок и собираются продавать их населению через аптечные сети. Неплохой выход из ситуации и демонстрация заботы о людях. У нас пока рекомендуют изготавливать эти самые маски самостоятельно.

Торговля

На фоне распространения информации о массовых скупках гречки и туалетной бумаги, в большинстве магазинов ажиотажа нет. Люди опасаются взвинченных цен после окончания карантинных мер, однако, по заверениям алтайских и федеральных властей дефицита товаров не будет.

Однако вопрос ценообразования остается пока открытым. Как недавно сообщал ТОЛК, алтайские предприниматели уже начали терять деньги из-за ситуации с коронавирусом. Пока ситуация не выходит за рамки привычных рабочих отношений, однако первые предпосылки дестабилизации экономики уже есть.

«Мы с тревогой наблюдаем за тем, как коронавирус влияет на бизнес и экономику других стран и регионов России. Очевидно, что и мы почувствуем последствия на себе. Ведь рано или поздно вирусы или экономические потрясения докатываются и до отдаленных регионов вроде Алтайского края», – пояснил ситуацию информагенству Председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц.

Очевидно, что по ожиданиям населения, на политику ценнообразования могут повлиять власти. И политическая воля всех ответственных за этот сектор наверняка имеется. Однако искусственное зажимание не сможет не отразиться на состоянии бизнеса, а значит на экономике региона. Как говорится, куда не кинь, всюду клин. Нашему правительству в этой ситуации придется поискать компромиссы.

Общество

Министр образования Максим Костенко объявил в Инстаграмме о том, что школы региона распускают детей на каникулы раньше запланированного срока, а учебный процесс в апреле начнется только дистанционно как минимум до 12 апреля.

В Алтайском крае отменят график Всероссийских проверочных работ для школьников 19.03.2020 10:21 Все школы региона будут закрыты до 12 апреля 682

По сути, у детей забрали только последний учебный день. У начальных классов в пятницу обычно должны были проходить классные часы, у более старших школьников - последние уроки. Кстати, как раз для последних даже один учебный день является значимым. Как правило, именно в последнюю неделю подтягиваются «хвосты» и исправляются оценки. Все это затем серьезно влияет на статистические данные, которые ведут школы. Казалось бы, какое значение имеет чья-то лишняя пятерка на фоне пандемии коронавируса? Наверное никакого. Только вот коронавируса в регионе пока нет.

Теперь о выходе с каникул. Форма обучения очень волнует родителей края. Ведь если в семье больше одного ребенка, то обеспечить обоим детям доступ к компьютеру в одно время могут далеко не все. Вопросы, «что делать, если…» обсуждаются, наверное, во всех школьных чатах. Классные руководители и директора вынуждены успокаивать обеспокоенных родителей, что все работают в штатном режиме.

Нашлось постановление регионального Минобра, которое должно было разрешить этот момент. Что интересно, подписан он 15 марта 2020 года, а информация пресс-службы ведомства об этом появилась только сегодня, спустя 4 дня.

«Министерство образования и науки Алтайского края рекомендует школам края выйти на каникулы с 20 марта по 1 апреля включительно. Со 2 по 12 апреля занятия со школьниками будут осуществляться дистанционно», - говорится в документе.

То есть школам просто рекомендовано. Окончательное решение о способе выхода с весенних каникул каждая школа будет принимать самостоятельно, а опасения родителей в большинстве беспочвенны. Остается только открытым вопрос: не вызовут ли методы, которыми пользуется министерство для стабилизации ситуации обратную реакцию у родителей школьников?

Вспомнились вчерашние заявления оперативного штаба Москвы о первой жертве коронавируса в России. Счетчики в поисковиках показали первую жертву инфекции, а через два часа были обнародованы результаты вскрытия: причина смерти - тромб. Нет, обнулению счетчиков никто даже не удивился, а вот осадочек от ситуации остался.