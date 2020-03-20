ВТБ с начала года выдал ипотечных займов на сумму свыше 100 млрд рублей

Новости 20.03.2020 12:50 363

За январь-февраль текущего года ВТБ нарастил объем выданных ипотечных кредитов на 14%, до 106,6 млрд рублей. При этом, 25% всех выдач составляют кредиты на рефинансирование.

Наибольшим спросом пользуются программы по приобретению вторичной недвижимости, составляющие свыше 43% от всех совершенных сделок – 18,6 тысяч кредитов. Не меньший интерес заемщики проявляют к госсубсидированию – по программе «Ипотека с господдержкой» за январь-февраль банк провел более 2,9 тысяч сделок на 8,3 млрд рублей. В рамках господдержки многодетных семей (450 тысяч рублей на погашение ипотеки) ВТБ в 2020 году принял 1,8 тысячу заявлений.

На фоне снижения ценовых параметров в начале года ВТБ за отчетный период рефинансировал 12,9 тысяч ипотечных кредитов почти на 27 млрд рублей. Это втрое больше, чем за аналогичный период минувшего года. В общем объеме ипотечных продаж ВТБ доля рефинансирования достигла 25,5%.

В конце 2019 года ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по программе Дальневосточной ипотеки. С тех пор банком принято более 3,6 тысяч заявок на 15 млрд рублей и одобрено порядка 2,4 тысяч кредитов на 9,5 млрд рублей.