Что делать и куда звонить при возвращении из заграницы в период эпидемии коронавируса?

Новости 20.03.2020 12:10 1679

На сегодняшний день в более чем 100 странах мира развивается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Многие жители Барнаула недостаточно осведомлены о том, как обезопасить себя при возвращении из заграницы. Подробный инструктаж подготовили в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Прежде всего, надо понимать, что если вы вернулись из страны, неблагополучной по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вы попадаете в группу риска по заболеваемости данной инфекцией.

Есть ли вакцина? На данный момент специфической терапии для лечения коронавирусной инфекции не существует, вакцина находится в стадии разработки и испытаний.

Что нужно делать при возвращении из заграницы? Как только вы вернулись домой, необходимо поставить в известность свою территориальную поликлинику по телефону контакт-центра или регистратуры.

Нужно переждать дома. Что сказать на работе? С работодателем необходимо обсудить возможность удаленной работы или очередного/внеочередного отпуска сроком на 14 дней с момента пересечения границы страны, неблагополучной по заболеваемости коронавирусом для организации самоизоляции на дому.

Можно ли взять больничный? В некоторых случаях самоизоляция в домашних условиях проходит с выдачей листка нетрудоспособности медицинской организацией, к которой вы прикреплены.

Как быть если живу один? В этом случае необходимо принять меры по созданию запаса лекарств и аптечки первой помощи. Сейчас в моду входит дистанционное приобретение лекарств. Также нужно иметь запас питьевой воды, желательно бутилированной, продуктов питания. При заказе готовых продуктов и блюд на дом, курьер должен оставить ее у входа, не заходя в квартиру, о чем его необходимо уведомить при оформлении заказа.

Если живу с детьми? В таком случае их желательно на период изоляции отправить к родственникам. Не рекомендуется находиться в одной комнате с беременными, пожилыми, особенно с лицами старше 60 лет, больными с хроническими заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, иммунодефицитными состояниями, с онкологическими заболеваниями, получающим химиотерапию.

Если это невозможно? В таком случает в доме или квартире необходимо применять повышенные меры защиты и гигиены. Для изолированного человека нужно выделить отдельные столовые принадлежности, посуду, полотенца и постельное белье. Человек не должен ни с кем контактировать. Возможно общение по телефону, скайпу и т.д.

Какие есть правила дезинфекции? Во время самоизоляции необходимо систематически проветривать помещение, проводить текущую дезинфекцию не реже двух раз в день с применением дезинфицирующих препаратов. Правильно подобрать необходимый дезинфицирующий препарат и противовирусный режим дезинфекции поможет медицинский работник участковой поликлиники. Особое внимание нужно обратить на столовую посуду и принадлежности; столы; выключатели; пульты дистанционного управления; ручки дверей и шкафов; перила; ручки водопроводных кранов; санитарную технику. Телефоны, клавиатура, компьютерная мышка, поверхность рабочего стола должны дважды в день протираться дезинфицирующими салфетками, предназначенными для обработки оргтехники. Стирка одежды/постельного белья в период изоляции проводится в обычном режиме, желательно в другой день отдельно от одежды/постельного белья остальных членов семьи.

Можно ли выходить на свежий воздух? Во время изоляции нельзя выходить из дому. Нарушение условий карантина является уголовным правонарушением.

Как пройти тест на коронавирус? В Алтайском крае имеются тест-системы для проведения исследований на наличие вируса. Однако решение о его прохождении должен принять участковый врач в соответствие с показаниями и рекомендациями Федеральной службы Роспотребнадзора.

Куда звонить по дополнительным вопросам? «Горячая линия» Министерства здравоохранения Алтайского края: 8-800-350-35-25. «Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: (3852) 66-54-27 (в рабочие дни), в выходные дни можно обратиться по телефону (3852) 24-32-51.