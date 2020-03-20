Что делать и куда звонить при возвращении из заграницы в период эпидемии коронавируса?

На сегодняшний день в более чем 100 странах мира развивается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Многие жители Барнаула недостаточно осведомлены о том, как обезопасить себя при возвращении из заграницы. Подробный инструктаж подготовили в министерстве здравоохранения Алтайского края.
Прежде всего, надо понимать, что если вы вернулись из страны, неблагополучной по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вы попадаете в группу риска по заболеваемости данной инфекцией.
Есть ли вакцина?
На данный момент специфической терапии для лечения коронавирусной инфекции не существует, вакцина находится в стадии разработки и испытаний.
Что нужно делать при возвращении из заграницы?
Как только вы вернулись домой, необходимо поставить в известность свою территориальную поликлинику по телефону контакт-центра или регистратуры.
Нужно переждать дома. Что сказать на работе?
С работодателем необходимо обсудить возможность удаленной работы или очередного/внеочередного отпуска сроком на 14 дней с момента пересечения границы страны, неблагополучной по заболеваемости коронавирусом для организации самоизоляции на дому.
Можно ли взять больничный?
В некоторых случаях самоизоляция в домашних условиях проходит с выдачей листка нетрудоспособности медицинской организацией, к которой вы прикреплены.
Как быть если живу один?
В этом случае необходимо принять меры по созданию запаса лекарств и аптечки первой помощи. Сейчас в моду входит дистанционное приобретение лекарств. Также нужно иметь запас питьевой воды, желательно бутилированной, продуктов питания. При заказе готовых продуктов и блюд на дом, курьер должен оставить ее у входа, не заходя в квартиру, о чем его необходимо уведомить при оформлении заказа.
Если живу с детьми?
В таком случае их желательно на период изоляции отправить к родственникам. Не рекомендуется находиться в одной комнате с беременными, пожилыми, особенно с лицами старше 60 лет, больными с хроническими заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, иммунодефицитными состояниями, с онкологическими заболеваниями, получающим химиотерапию.
Если это невозможно?
В таком случает в доме или квартире необходимо применять повышенные меры защиты и гигиены. Для изолированного человека нужно выделить отдельные столовые принадлежности, посуду, полотенца и постельное белье. Человек не должен ни с кем контактировать. Возможно общение по телефону, скайпу и т.д.
Какие есть правила дезинфекции?
Во время самоизоляции необходимо систематически проветривать помещение, проводить текущую дезинфекцию не реже двух раз в день с применением дезинфицирующих препаратов. Правильно подобрать необходимый дезинфицирующий препарат и противовирусный режим дезинфекции поможет медицинский работник участковой поликлиники.
Особое внимание нужно обратить на столовую посуду и принадлежности; столы; выключатели; пульты дистанционного управления; ручки дверей и шкафов; перила; ручки водопроводных кранов; санитарную технику.
Телефоны, клавиатура, компьютерная мышка, поверхность рабочего стола должны дважды в день протираться дезинфицирующими салфетками, предназначенными для обработки оргтехники.
Стирка одежды/постельного белья в период изоляции проводится в обычном режиме, желательно в другой день отдельно от одежды/постельного белья остальных членов семьи.
Можно ли выходить на свежий воздух?
Во время изоляции нельзя выходить из дому. Нарушение условий карантина является уголовным правонарушением.
Как пройти тест на коронавирус?
В Алтайском крае имеются тест-системы для проведения исследований на наличие вируса. Однако решение о его прохождении должен принять участковый врач в соответствие с показаниями и рекомендациями Федеральной службы Роспотребнадзора.
Куда звонить по дополнительным вопросам?
«Горячая линия» Министерства здравоохранения Алтайского края: 8-800-350-35-25.
«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: (3852) 66-54-27 (в рабочие дни), в выходные дни можно обратиться по телефону (3852) 24-32-51.
Памятка для находящихся в самоизоляции.
· по возможности обеспечить пребывание в отдельной комнате от остальных членов семьи;
· измерять температуру тела 2 раза в день;
· следует соблюдать правила личной гигиены - мыть руки с мылом в течение 20 секунд, вытирать руки одноразовыми бумажными полотенцами;
· при чихании и кашле рот и нос необходимо прикрывать либо одноразовой салфеткой, либо локтем, чтобы избежать распространения вируса;
· после чихания и кашля обязательно вымыть руки с мылом;
· при возникновении заложенности носа, кашля, чихания, затруднения дыхания, подъема температуры тела выше 38 град. С вызвать по телефону контакт-центра или регистратуры врача терапевта участкового на дом;
· при нарастании симптомов, ухудшении состояния здоровья – вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 03 или 103;
· во всех случаях обращения за медицинской помощью информировать медицинских работников о пребывании в стране, неблагополучной по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, четко указывать дату пересечения границы страны пребывания.