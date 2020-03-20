Представители «Бирюзовой Катуни» рассказали, как намерены избежать банкротства

Новости 20.03.2020 11:30 1684

19 марта прошло очередное судебное заседание по делу о банкротстве ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Ее представители заявили, что могут рассчитаться с кредиторами и прекратить банкротство. Это следует из материалов, размещенных в судебной картотеке.

«Представитель должника факт наличия задолженности признает, указывает на наличие в производстве Арбитражного суда Алтайского края заявления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся у третьего лица, в размере 107 млн рублей. Ходатайствует об отложении судебного разбирательства в связи с наличием возможности урегулировать спор мирным путем», – гласит текст протокола заседания.

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Нюанс заключается в том, что в картотеке арбитражного суда «Политсибру» не обнаружил никаких исков от «Бирюзовой Катуни» на сумму 107 млн рублей. Самый крупный иск, который удалось отыскать в материалах суда, обращен к резиденту турзоны Андрею Манохину. Его сумма составляет около 730 тысяч рублей.

«Я на обслуживании озера работал лет десять, потом турбазу «Красный камень» открыл. Сейчас по-прежнему работаем, строимся. С «Бирюзовой Катунью» суды идут, решений пока не принято. Иски предъявляются по каким-то непонятным счетам, но на запросы ответов нет. Странная ситуация: шесть лет работали – все законно было, а в 2019 году стало незаконно», – рассказал «Политсибру» сам бизнесмен, особо подчеркнув, впрочем, что никакого негатива по отношению к ОЭЗ он не испытывает.

Напомним, иск о банкротстве ОЭЗ подан налоговой службой, которая требует с «Бирюзовой Катуни» 2,5 млн рублей. Это уже второй иск от ведомства – в сентябре 2019 года турзона сумела выплатить налоговикам 5,7 млн рублей и избежать банкротства. Спустя два месяца – в ноябре – «Бирюзовая Катунь» была полностью переведена в собственность Алтайского края. Ранее ему принадлежало 25%, а остальными 75% владело Минэкономразвития РФ.