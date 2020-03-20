Какие фейки о коронавирусе распространяются в Алтайском крае

Новости 20.03.2020 10:48 1859

В Алтайском крае активно распространяется недостоверная информация, касающаяся коронавируса.

Один из них касается закрытия мест общественного питания. От имени регионального Роспотребнадзора был распространен фальшивый документ, в котором говорится, что с 20 марта должны быть закрыты все рестораны, кафе, столовые. За несоблюдение «рекомендаций» якобы будут вводиться штрафы для предпринимателей.

Еще одна недостоверная новость, предположительно, пришла к нам из Новосибирска. В ней говорится о том, что ночью с вертолетов будут распылять по городу средства для дезинфекции. Горожан просят не покидать в указанное время дома и держать закрытыми балконы и окна. Число в сообщении отсутствует. Информация является ложной.

Кроме того, в одном из мессенджеров было распространено сообщение с информацией о злоумышленниках, которые проникают в квартиры людей в медицинских и химических костюмах и под видом обязательной дезинфекции квартир от коронавирусной инфекции совершают кражи и грабежи.

Краевое ГУ МВД призывает граждан не реагировать на подобную информацию.

«Данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано. Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность, - пояснили Политсибру в пресс-службе краевого ГУ МВД.

В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения недостоверных сведений, - обращают внимание силовики.

Напомним, за такие правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Перед судом предстанет гражданка из Амурской области, попавшаяся на распространении фейков.

Интересно, что в социальных сетях стали также распространяться фейки на фейки. Известный журналист Михаил Беднаржевский в фейсбуке заявил о закрытии на карантин барнаульского метро с 23 марта. Подписчики Михаила полагают, что эти меры ввести следовало еще в январе.