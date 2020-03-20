Алтайский инфекционист: до внедрения вакцины против коронавируса требуется не менее полугода

Новости 20.03.2020 10:07 1145

Как сообщает официальный сайт Роспотребнадзора, в ГНЦ ВБ «Вектор» разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

«Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины. Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики», - сообщается на сайте.

Алтайский инфекционист Валерий Шевченко прокомментировал Политсибру эту информацию

«Разработчики не зря объявили возможные сроки внедрения вакцины – 4 квартал 2020 года. Как известно из практики разработки и применения вакцин, требуется не менее полугода после определения и разработки прототипов. Сроки могут быть незначительно сокращены или увеличены. Это зависит от промежуточных результатов испытаний,» - пояснил он.

Днем ранее появилась информация о том, что ученые определили геном возбудителя. По словам Шевченко, это также важно, поскольку дает возможность ученым определить точки приложения.

В настоящее время уже начаты испытания новых вакцин на лабораторных животных. Вероятнее всего это будут лабораторные мыши и крысы. Также в испытаниях используются хорьки, низшие приматы и другие специальные линии лабораторных животных. Этот этап является обязательным, - поясняет Роспотребнадзор, - поскольку нужно убедиться в безвредности и эффективности нового препарата, а исследования на культурах клеток, к сожалению, не могут дать ответы на все вопросы, ведь живые организмы устроены намного сложнее, чем клеточные культуры.

Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины.