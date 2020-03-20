В Барнауле прошел пикет в защиту прав детей на качественный инсулин

Новости 20.03.2020 9:55 5193

В пятницу, 20 марта, у порога здания правительства Алтайского края состоялся одиночный пикет на тему защиты прав детей на качественный инсулин. Об этом «Политсибру» сообщил общественник Вадим Жигульский.

«Совместно с коллегами из 20 городов провел сегодня одиночный пикет возле краевого правительства. Наш Барнаул был первым. В течение дня пикеты и митинги пройдут в других городах. Традиционно ко мне никто не вышел. Наверное, коронавируса боятся, ведь я в группе риска - диабетик, ослабленный иммунитет, как и у моего ребенка», - сказал он.

Общественник добавил, что протестные мероприятия 20 марта пройдут в Уфе, Ижевске, Саратове, Нижнем Новгороде, Пскове, Кирове, Брянске, Рязани, Краснодаре, Ульяновске, Перми, Симферополе, Петрозаводске, Саранске, Салехарде, Нижневартовске, Вологде, Ставрополе, Омске. Активисты групп родителей воспитывающих детей с диабетом выйдут к региональным правительствам с соответствующими требованиями.

Напомним, что в конце февраля текущего года в Минздраве Алтайского края состоялся круглый стол, на котором представители министерства, врачи и родители детей с сахарным диабетом обсудили отсутствие импортных препаратов в аптеках. Общественника Жигульского, который публично озвучил проблему, на мероприятие не позвали.