Алтайский край вошел в пятерку лучших регионов, отремонтировавших участки дорог

Новости 20.03.2020 8:24 485

Алтайский край вошел в пятерку лидеров по показателю «отремонтированные участки дорог». На первом месте расположилась Московская область, где ремонт проведен на 532 участках. На втором месте нахоодится Ростовская область с 469 отремонтированными участками. На третьем – Краснодарский край, в этом регионе отремонтированы 323 участка. В Смоленской области ремонт провели на 282 дорогах, в Алтайском крае – на 262 дорогах. Однако и проблемных участков в этих регионах выявлено больше тысячи.

В целом, по-видимому, ожидания от эффективности проекта оказались завышенными. «Лишь 32,5% проблемных дорожных участков, на которые указали граждане и активисты Народного фронта, были отремонтированы или включены в планы ремонта», - отмечают активисты движения.