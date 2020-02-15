С алтайского ресторатора взыщут более 11 млн рублей

Новости 19.03.2020 18:20 208

Директор ООО «Автоторг» признана виновной в уклонении от уплаты налогов. За это она должна будет заплатить штраф в размере более 11 млн рублей. Об этом сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следователей, с 2015 по 2017 годы организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС). В итоге, с целью уклонения от уплаты налогов у предпринимателя возник умысел на включение в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений.

Для этого она прислала фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени других коммерческих организаций о якобы поставках товара компании. В действительности данные фирмы никаких товаров не поставляли. Неверные сведения включались в налоговые декларации по НДС. Таким образом, предприниматель не уплатила в бюджет налог на общую сумму более 11 млн рублей, что является крупным размером.

Своей вины она не признала. В связи с истечением срока давности она освобождена от уголовной ответственности. Однако на ее счета и имущество наложен арест. Ей также назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.