Экс-главу Каменского района Федора Найдена отправят в СИЗО

Бывшего главу Каменского района Федора Найдена, ранее объявленного в розыск, нашли. Об этом сообщил "Амител". Информацию изданию "Политсибру" подтвердил его адвокат Евгений Коваленко.
По данным правозащитника, правоохранительные органы намерены отправить экс-главу района в СИЗО-1. Где вероятно он проведет два месяца. Такая мера избрана из-за нарушения условий подписки о невыезде. Продолжения рассмотрения по делу Найдена было запланировано в суде апелляционной инстанции, однако Найден на суд не пришел. Его объявили в розыск.
Как пояснил адвокат, накануне визита в суд, его клиенту стало плохо и его госпитализировали. Кроме того, у него была запланирована операция в Барнауле. Алиби были готовы подтвердить справкой из медицинского учреждения, но суд не стал ждать и принял, как говорит адвокат, незаконное решение об объявлении Федора Найдена в розыск.
«Мой клиент ни от кого не прятался. Он находился в больнице. Однако никто не пытался этот факт проверить. Судья просто постановила после поимки поместить Найдена в СИЗО. Такая мера, как арест, сейчас судом избрана быть не могла, поскольку статья, по которой был осужден Найден, не предполагает лишения свободы или условного срока».
Приговор по делу главы Каменского района могут вынести уже 10 сентября
В связи с этим адвокат обратился в суд и органы прокуратуры. Реакции пока не последовало.
Напомним, что в прошлом августе Найдена отстранили от должности, в связи с уголовным преследованием по делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По версии следствия, Каменский глава требовал от руководства нескольких детсадов Камня-на-Оби прекратить закупки хлеба у одного из местных бизнесменов. После чего якобы распорядился, чтобы хлеб закупали у КФХ, которым руководит его родственница.
Защита утверждает, что Федора Найдена преследуют по политическим мотивам. Его адвокат Евгений Коноваленко сообщал «Политсибру», о многочисленных нарушениях, допускаемых в ходе судебного процесса, которые впоследствии могут лечь в основание апелляционной жалобы. Адвокат также отмечает, что многие свидетельские показания написаны одинаковым языком.
Ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей