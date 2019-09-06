Экс-главу Каменского района Федора Найдена отправят в СИЗО

Новости 20.03.2020 9:25 487

Бывшего главу Каменского района Федора Найдена, ранее объявленного в розыск, нашли. Об этом сообщил "Амител". Информацию изданию "Политсибру" подтвердил его адвокат Евгений Коваленко.

По данным правозащитника, правоохранительные органы намерены отправить экс-главу района в СИЗО-1. Где вероятно он проведет два месяца. Такая мера избрана из-за нарушения условий подписки о невыезде. Продолжения рассмотрения по делу Найдена было запланировано в суде апелляционной инстанции, однако Найден на суд не пришел. Его объявили в розыск.

Как пояснил адвокат, накануне визита в суд, его клиенту стало плохо и его госпитализировали. Кроме того, у него была запланирована операция в Барнауле. Алиби были готовы подтвердить справкой из медицинского учреждения, но суд не стал ждать и принял, как говорит адвокат, незаконное решение об объявлении Федора Найдена в розыск.

«Мой клиент ни от кого не прятался. Он находился в больнице. Однако никто не пытался этот факт проверить. Судья просто постановила после поимки поместить Найдена в СИЗО. Такая мера, как арест, сейчас судом избрана быть не могла, поскольку статья, по которой был осужден Найден, не предполагает лишения свободы или условного срока».

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В связи с этим адвокат обратился в суд и органы прокуратуры. Реакции пока не последовало.

Напомним, что в прошлом августе Найдена отстранили от должности, в связи с уголовным преследованием по делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По версии следствия, Каменский глава требовал от руководства нескольких детсадов Камня-на-Оби прекратить закупки хлеба у одного из местных бизнесменов. После чего якобы распорядился, чтобы хлеб закупали у КФХ, которым руководит его родственница.

Защита утверждает, что Федора Найдена преследуют по политическим мотивам. Его адвокат Евгений Коноваленко сообщал «Политсибру», о многочисленных нарушениях, допускаемых в ходе судебного процесса, которые впоследствии могут лечь в основание апелляционной жалобы. Адвокат также отмечает, что многие свидетельские показания написаны одинаковым языком.