Сколько лет понадобится, чтобы расселить жителей аварийных домов в Алтайском крае

Новости 19.03.2020 17:57 507

Алтайский край представил в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для реализации этапа 2020-2021 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба краевого Минстроя.

Край планирует получить из средств госкорпорации 316,29 млн рублей. Региональное софинансирование программы составит 3,74 млн рублей. По данным министерства эти деньги планируется направить на переселение 713 человек из 310 аварийных жилых помещений общей площадью 8,69 тыс. кв. м. на территории четырех муниципальных образований.

В прошлом году Алтайскому краю на эти цели было предусмотрено 394,06 млн рублей из госкорпорации и 4,1 млн рублей в порядке софинансирования. Средства были направлены на переселение 808 человек из 315 аварийных жилых помещений.

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По данным сайта Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальногго хозяйства в Алтайском крае, в Алтайском крае на данный момент 473 аварийных дома, в том числе 268 в программе 2019-2025 года. Количество граждан, подлежащих расселению в рамках программы составляет 11 940 человек (в том числе 8 080 человек).

Если темпы расселения останутся прежними. То для того чтобы расселить всех граждан, из аварийных помещений, которые учтены в программе до 2025 года, Алтайскому краю понадобится более 15 лет.

Кстати, ранее переселение граждан из аварийного жилья проходило более активно. За 2009-2016 годы Алтайскому краю для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 4,8 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 2,13 млрд рублей. Эти деньги были направлены на переселение 17 756 человек. В среднем за это время в год расселяли более 2200 человек из аварийного жилья.