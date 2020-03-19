Как организовать домашнее обучение и досуг алтайских школьников на время пандемии

Новости 19.03.2020 17:30 140

В связи с пандемией коронавируса, школы Алтайского края пролевают весенние каникулы до 12 апреля. В помощь учащимся и их родителям составлена подборка онлайн-ресурсов, которые помогут готовиться к экзаменам, получать новые знания и развивать творческие способности, не выходя из дома.

Подготовка к ЕГЭ и ГИА

За оставшиеся до решающих экзаменов полтора месяца школьник может пройти не менее 100 дистанционных уроков с преподавателем по индивидуальному графику на онлайн-платформах:

SmartUnivercity, считающейся одной из самых эффективных в области русского и английского языков, а также математике. Ресурс позволяет родителям контролировать ребенка на расстоянии: узнавать, когда и какие он темы отработал, есть ли прогресс в обучении и на что нужно обратить особое внимание.

Дополнительно можно познакомить ребенка с бесплатным образовательным ресурсом, который рекомендует Министерство образования – сайт «Российская электронная школа». Он рассчитан на учащихся 1-11 классов https://resh.edu.ru/

Фоксфорд дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на время карантина.

Будущим выпускникам будут могут оказаться полезны 300 бесплатных онлайн курсов от ведущих университетов мира на английском языке: https://qz.com/1263050/here-are-300-free-ivy-league-u.

Начальная школа

Для исключения отставания от школьной программы во время продленных каникул и карантина будет безвозмездно работать платформа интерактивного обучения «Учи.ru». Там ребята могут посмотреть онлайн-уроки, сделать проверочные работы, а родители – в режиме реального времени отследить статистику по результату.

Школьники от 7 до 14 лет

Детям начальной и средней школы психологи рекомендуют сохранять привычный распорядок дня, чтобы ребенок не расслаблялся и не переутомлялся, а по окончанию пандемии смог без стресса вернуться к школьным будням. Учащимся первой смены заниматься лучше в первой половине дня, следуя темам электронного дневника и используя дополнительные бесплатные онлайн-ресурсы:

Реши-Пиши. Нескучные задания для детей от 3 до 9 лет. https://reshi-pishi.ru/

Мультфильмы, книжки, музыка старых пластинок Мелодии для малышей, видеолекции и игры. Подросткам предлагается интересный подкаст Льва Ганкина о музыке и Урубамба о разных странах: https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNn..

Хобби и творчество из дома. То, что подходит всем

Помимо школ, на свободное посещение занятий перешли также кружки, секции, школы искусств. Среди бесплатных творческих интернет-площадок можно отметить такие как:

«Поколение М» – бесплатный федеральный онлайн-проект МТС. Он представляет собой сайт, где любой школьник 6-18 лет может выбрать творческое направление, бесплатно обучаться у звезд и профессионалов и загружать фото или видео своих работ для конкурсов. Если ребенок талантливо рисует, танцует, поет, любит фотографировать, видит себя блогером или мечтает снимать кино – ему понравится «Поколение М», тем более, там можно участвовать одновременно в нескольких номинациях. В частности, до 30 апреля можно принять участие в конкурсе «Будущее время». В его рамках ученик может пофантазировать, как изменится мир через десятки лет: какой будет учеба в школе, транспорт, как изменится медицина и мода с приходом цифровых технологий. Помочь ему в этом могут видеоуроки от творческих экспертов. О своих впечатлениях и идеях можно написать эссе, снять мини-фильм или нарисовать картину, или рисунок. И загрузить работу на сайт конкурса. Лучшие работы попадут в настоящую книгу, «Энциклопедия будущего», которая поступит в книжные магазины уже в конце 2020 года.

Кстати, порассуждать с ребенком о будущем, придумать увлекательные истории будет интересно всей семье – такие творческие мозговые штурмы сближают детей и родителей.

Напомним, что победители конкурсов «Поколение М» получают суперпризы в виде стажировок в Москве, выставки работ в Третьяковской галерее, участия в крупных концертах со звездами «Голос.Дети» и др.

Онлайн курс основы иллюстрации для детей от ENTERCLASS: https://enterclass.com/ru/category/roditelam-i-detam

Enterclass - уроки по рисованию есть на любой вкус и уровень, в том числе, «с нуля»: https://enterclass.com/ru/category/tvorcestvo-i-hobbi

Книги в гаджетах

Рекомендуется договориться с ребенком, что во время «вынужденных» каникул он прочтет электронную книгу, которую сам выберет. Например, можно воспользоваться онлайн-ресурсом МТС-Библиотека, на котором размещено около 200 тысяч книг для детей и взрослых, в том числе в аудиоформате. Можно читать и слушать произведения без отрыва от любимого гаджета.

Обязательно поддерживайте положительный настрой и помогайте своим родным и коллегам его не терять!