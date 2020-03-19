Как организовать домашнее обучение и досуг алтайских школьников на время пандемии 

В связи с пандемией коронавируса, школы Алтайского края пролевают весенние каникулы до 12 апреля. В помощь учащимся и их родителям составлена подборка онлайн-ресурсов, которые помогут готовиться к экзаменам, получать новые знания и развивать творческие способности, не выходя из дома.
За оставшиеся до решающих экзаменов полтора месяца школьник может пройти не менее 100 дистанционных уроков с преподавателем по индивидуальному графику на онлайн-платформах:
Для исключения отставания от школьной программы во время продленных каникул и карантина будет безвозмездно работать платформа интерактивного обучения «Учи.ru». Там ребята могут посмотреть онлайн-уроки, сделать проверочные работы, а родители – в режиме реального времени отследить статистику по результату.
Детям начальной и средней школы психологи рекомендуют сохранять привычный распорядок дня, чтобы ребенок не расслаблялся и не переутомлялся, а по окончанию пандемии смог без стресса вернуться к школьным будням. Учащимся первой смены заниматься лучше в первой половине дня, следуя темам электронного дневника и используя дополнительные бесплатные онлайн-ресурсы:
Помимо школ, на свободное посещение занятий перешли также кружки, секции, школы искусств. Среди бесплатных творческих интернет-площадок можно отметить такие как:
Кстати, порассуждать с ребенком о будущем, придумать увлекательные истории будет интересно всей семье – такие творческие мозговые штурмы сближают детей и родителей.
Напомним, что победители конкурсов «Поколение М» получают суперпризы в виде стажировок в Москве, выставки работ в Третьяковской галерее, участия в крупных концертах со звездами «Голос.Дети» и др.
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Рекомендуется договориться с ребенком, что во время «вынужденных» каникул он прочтет электронную книгу, которую сам выберет. Например, можно воспользоваться онлайн-ресурсом МТС-Библиотека, на котором размещено около 200 тысяч книг для детей и взрослых, в том числе в аудиоформате. Можно читать и слушать произведения без отрыва от любимого гаджета.
Обязательно поддерживайте положительный настрой и помогайте своим родным и коллегам его не терять!