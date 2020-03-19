Барнаул вслед за регионом сформировал оперативный штаб по противодействию коронавирусу

Новости 19.03.2020 16:36 65

19 марта в краевом центре был сформирован оперативный штаб по противодействию коронавирусу. Первое заседание провел глава города Вячеслав Франк.

«Мы обязаны сделать все возможное, чтобы на территории города не произошло распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Необходимо принять все меры, чтобы обезопасить жителей нашего города, наших с вами родителей, детей. Нужно выстроить эффективное взаимодействие всех служб, разработать четкий алгоритм действий в случае обострения ситуации, а также усилить информационную работу», - подчеркнул глава города Вячеслав Франк.

В состав оперативного штаба вошли заместители главы администрации, председатели комитетов администрации города, представители Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Министерства здравоохранения Алтайского края, УМВД России по Барнаулу, Управления по делам ГОЧС Барнаула, депутаты городской Думы.По сообщению председателя комитета по образованию Андрея Муля, детские сады и учреждения дополнительного образования продолжают работать в штатном режиме с соблюдением всех мер по профилактике и дезинфекции, - сообщает официальный сайт краевого центра.