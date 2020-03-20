Плоды «зеленых протестов» – справится ли новый закон с защитой алтайских деревьев?

Новости 20.03.2020 7:30 2103

Как охваченный «зелеными протестами» Алтайский край стал передовым регионом Сибири в деле заботы о деревьях, что натворил в крае североамериканский агрессор и куда Алтайский государственный университет будет пересаживать целый сквер, разбирался «Политсибру».

Ужесточение закона о компенсационных посадках

На грядущей сессии Алтайского краевого законодательного собрания будет рассмотрен проект поправок в закон об охране зеленых насаждений. Изменения касаются компенсационного озеленения взамен уничтоженных посадок. Поправками уточняются объемы, расположение и качество новых растений, которые придут на смену вырубленным.

Как рассказал «Политсибру» зампред АКЗС, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов, к настоящему моменту проведено согласование проекта с прокуратурой, устранены некоторые замечания. По его словам, компенсационное озеленение должно происходить в течение года. А поскольку посадки производятся весной и осенью, то принятие поправок планируется сразу в двух чтениях на мартовской сессии АКЗС, чтобы уже с апреля закон мог заработать.

«Мы изучили федеральное законодательство и практику других субъектов. Нашли подходящие формы в Москве. В Западной Сибири подобного пока нет – мы станем первыми», – отметил депутат.

Суть поправок

Новый законопроект сводится к трем основным положениям:

Озеленение производится на том же земельном участке, где были вырублены насаждения. При невозможности этого, муниципалитет определяет другой, удаленный от него не более, чем на 300 м и расположенный в том же микрорайоне (квартале);

Расширяется круг лиц, обязанных осуществлять компенсационное озеленение;

Новые растения должны быть равноценны или лучше поврежденных или уничтоженных по рекреационным, защитным, декоративным и иным полезным свойствам. Кроме того, посажено должно быть вдвое больше, чем уничтожено.

Как отличить хорошее растение от плохого

Заинтересовавшись пунктом о равноценности, «Политсибру» решил разобраться, каким образом определяется ценность деревьев и кустарников и опросить некоторых экспертов в области дендрологии.

Денис Шубин

Кандидат сельскохозяйственных наук, специалист по лесоводству, председатель Общественной палаты при Минприроды Алтайского края Денис Шубин рассказал, что деревья классифицируются по морфологическим признакам.

«Это – общепринятые вещи, основы дендрологии. Например, стержневая у дерева корневая система или поверхностная. Для города поверхностная корневая система нежелательна, поскольку будет разрушать на аллеях дорожки. Также каждое дерево по-своему поглощает углекислый газ и выделяет кислород в процентном соотношении. Скажем, сосна выделяет полезные вещества – фитонциды. Вместо нее никто не посадит клен, который, вообще, является паразитом, разрушает геобиоценоз и другим растениям не дает на этой территории жить, поскольку выделяет в почву вредные вещества», – пояснил Шубин.

Что касается размерности дерева, то чем оно больше – тем хуже его приживаемость. Взрослые деревья сажать смысла особого не имеет – можно потратить на это серьезные деньги, а приживаемость окажется нулевой.

Людмила Клементьева

Ведущий научный сотрудник НИИСС имени Лисавенко, заведующая лабораторией селекции декоративных культур, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Клементьева рассказала, что для каждого региона существует свой особый ассортимент, рекомендуемый к использованию в озеленении.

«Алтайский край – большой. У нас есть степные регионы, где почвы засоленные – там не каждое растение сможет прижиться. Есть предгорья с более влажным климатом. Растения там, соответственно, рекомендуются разные. Даже в рамках Барнаула ассортимент подходящих растений неоднороден – ближе к Оби холоднее, в центре города – потеплее. А 1-2 градуса – это уже чувствительно для растений. Состав почвы, опять же, различается», – рассказала Клементьева.

Она пояснила, что тополя и клены в свое время были выбраны для озеленения из-за того, что быстро росли. По этому признаку аналогом может выступать ива. Березы растут не так быстро, но на замену тополей в озеленении подходят. Хотя период цветения березы может доставлять неприятности аллергикам.

Лучше клена это дерево считается потому, что клен – агрессивное растение. По словам дендролога, ясенелистный клен занесен в «черный список». Родина его – Северная Америка, он размножается самосевом, дает корневую поросль. В качестве замены подходит ясень, но по живучести клену он уступает.

Сергей Серов

«Условно: тополь спилили – должна быть ель, сосна, даже береза подойдет, она все равно лучше. Если клен уберут, то вместо него никто же не будет садить снова клен. Тем более, что он уже объявлен сорняком. На смену ему может прийти ясень, например, калина или рябина. У нас уже были обращения. Например, учебное заведение на проспекте Ленина – они облагораживают территорию, где были тополя и клены. А теперь по проекту будут вязы и ели», – привел пример Серов.

Депутат не уточнил, о каком именно учреждении он говорит. Однако, в связи с этим стоит отметить, что в сквере возле корпуса «Д» Алтайского государственного университета началось изучение участка, на котором вуз планирует построить новый учебно-лабораторный комплекс. И в свете нового закона к этому проекту возникают некоторые дополнительные вопросы.

Первый повод для применения нового закона?

Напомним, что планы строительства нового корпуса вызвали общественный протест, поскольку для этого потребуется вырубить расположенный на участке сквер. Добавим также, что социальная напряженность, порожденная искоренением зеленых насаждений в Барнауле, продолжает усиливаться. Это уже привело к сворачиванию некоторых крупных проектов, таких как строительство отеля Radisson на площади Сахарова или возведение ФОКа в бывшем парке имени Ленина на улице Антона Петрова. Собственно, именно нарастающее недовольство жителей и побудило законодателей ужесточить меры по охране зеленых уголков в Барнауле.

Что касается нового корпуса АлтГУ, то в случае уничтожения сквера на Димитрова, 66, университету придется высадить вдвое больше деревьев и кустарников, чем уничтожить, и сделать это в пределах трехсотметровой зоны. На картинке выше она примерно обозначена, считая от центра участка. Если считать от его границ, то эта зона слегка увеличится, но незначительно.

Впрочем, правоприменительная практика может вовсе не совпадать с благими намерениями законотворцев. Напомним, что закон, в который сейчас вносятся поправки, был принят еще в 2003 году и нацелен на охрану зеленых насаждений. Но это не помешало городским зеленым уголкам понести такой ущерб, что практически все протестные движения ныне носят экологический характер.