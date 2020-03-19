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Нашлись! Алтайские таможенники пресекли незаконный вывоз медицинских масок

Новости
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Алтайские таможенники при проведении  таможенного контроля  обнаружили в багаже у граждан Монголии 4350 медицинских масок. Общий вес контрабанды составил  порядка 12 кг.   

Соответствующие сопроводительные документы на товар у них отсутствовали. Поскольку медицинские маски включены в Перечень продукции, в отношении которой установлен временный запрет на вывоз из Российской Федерации, они были возвращены на территорию России,  сообщает пресс-служба Алтайской таможни. В отношении монгольских нарушителей было возбуждено административное дело.

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства России от 2 марта 2020 года  медицинские маски входят в перечень отдельных видов продукции, на которые установлен временный запрет на вывоз из страны.

Автор: Политсиб.ру

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