Конюх или АГАУ? Кто виноват в ЧП с ребенком на конеферме при вузе Алтайского края

Новости 19.03.2020 15:47 228

Железнодорожный суд Барнаула признал обоснованными требования представителей девочки, пострадавшей на конеферме при Алтайском Государственном Аграрном Университете и постановил выплатить ее представителям компенсацию за моральный вред 1,1 млн рублей. Об этом «Политсибру» сообщила адвокат истцов.

«Наши требования к АГАУ основаны на приговоре по уголовному делу, которое вынес судья Центрального районного суда в отношении работника конефермы при вузе. Конюху было предъявлено обвинение в бездействии и несоблюдении техники безопасности, которое привело к несчастному случаю с ребенком», - рассказала юрист.

Что случилось?

По материалам дела, в середине мая 2019 года воспитанница спортивной школы конного спорта Софья В., вместе с подругой находились на конеферме АГАУ. Конюх, вопреки требованиям безопасности, разрешил несовершеннолетней девочке самостоятельно вывести жеребца из денника в леваду для выгула.

Софья не удержала жеребца, упала на бетонный пол, после чего конь ударил ее копытом. В больнице, куда пострадавшую доставила скорая, ей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб коленного сустава с кровоизлиянием, разрыв барабанной перепонки и еще ряд повреждений. Девочка находилась в коме более двух недель, перенесла сложную операцию, так как врачам не удалось заново собрать раздробленные от удара кости черепа. Теперь Софья на инвалидности, по заключению судмедэкспертизы, она получила тяжкий вред здоровью.

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Судебные прения

Виновным признан конюх, который допустил происшествие. В инструкции четко говорится, что выводить лошадей на прогулку должен он сам. При рассмотрении дела сотрудник университета полностью признал свою вину. Его приговорили к ограничению свободы без заключения на 1 год.

На основании этого приговора, родители девочки обратились с гражданским иском к АГАУ, как к работодателю виновного лица. Отметим, что истцы требовали от вуза компенсацию морального вреда в размере 2,4 млн рублей. Суд удовлетворил их частично. Решение было вынесено 25 февраля текущего года, но в законную силу еще не вступило, стороны готовятся к апелляции.

Спорный момент

У защитника потерпевшей стороны остались претензии к руководству вуза. Она полагает, что приговор в отношении конюха «удобен» АГАУ.

«Это предотвратит разбирательство в многочисленных незаконных моментах, связанных с работой конефермы при университете».

По словам юриста, АГАУ имел с пострадавшей фактические трудовые отношения, которые не были официально оформлены.

«Софья занималась конным спортом, иногда за деньги убирала с другими воспитанниками конюшни. Платили «наличкой», но университет этот факт отрицает», - рассказала правозащитник.

Отметим, что ребенку на момент происшествия было 15 лет.

Нам не удалось связаться с ректором АГАУ Николаем Колпаковым, руководитель вуза постоянно занят. Редакция «Политсибру» направила в вуз официальный запрос.