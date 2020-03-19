Более 33 тысяч алтайских школьников и студентов все же отметили «Крымскую весну»

Они участвовали в мероприятиях, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией. Это были тематические уроки, патриотические, информационные и классные часы и торжественные линейки. Также учащиеся края проявили себя в историко-географических квестах, конкурсах рисунков, спортивных соревнованиях и интерактивных играх, на книжных выставках, - сообщает официальный сайт Алтайского края.
Примечательно, что из-за ситуации с коронавирусом, массовые мероприятия, посвященные воссоединению Крыма и России, были отменены. Однако очевидно, что в менее массовом варианте они прошли в полном объеме.
Напомним, несмотря на отсутствие случаев заражения коронавирусом, в регионе введен режим повышенной готовности, школьники будут отправлены на каникулы раньше и вернуться к учебе только в дистанционном варианте.
Все школы региона будут закрыты до 12 апреля