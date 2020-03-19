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Более 33 тысяч алтайских школьников и студентов все же отметили «Крымскую весну»

Новости
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Они участвовали в мероприятиях, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией. Это были тематические уроки, патриотические, информационные и классные часы и торжественные линейки. Также учащиеся края проявили себя в историко-географических квестах, конкурсах рисунков, спортивных соревнованиях и интерактивных играх, на книжных выставках, - сообщает официальный сайт Алтайского края.

Примечательно, что из-за ситуации с коронавирусом, массовые мероприятия, посвященные  воссоединению Крыма и России, были отменены.  Однако  очевидно, что в менее массовом варианте они прошли в полном объеме.  

Напомним, несмотря на  отсутствие случаев заражения коронавирусом,  в регионе  введен  режим повышенной готовности,  школьники будут отправлены на каникулы раньше и вернуться к учебе только в дистанционном варианте.   

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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