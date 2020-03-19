Усть-пристанцы требуют вернуть в район медицинскую помощь

Новости 19.03.2020 13:51 95

18 марта в Усть-Чарышской Пристани прошел митинг «За достойную медицину» против оптимизации здравоохранения в районе.

«У нас настолько «заоптимизировали медицину», что не осталось практически ничего – ни врачей, ни отделений, ни скорой помощи», - жалуются усть-пристанцы. «С 2012 года на строительство пристройки и ремонт отделений нашей больницы было потрачено более 300 млн. рублей. Однако когда эти работы были закончены, началась оптимизация – роддом закрыли, даже не поинтересовавшись мнения людей. Также были оптимизированы отделение гинекологии, закрыто инфекционное отделение. Нет даже бокса на случай непредвиденной ситуации. Теперь собираются закрывать детское отделение. Один за одним нас покидают специалисты и никто не пытается их остановить, а ведь кадровая нехватка серьезно влияет на качество и своевременность оказания медицинской помощи, – отметила руководитель местного отделения «Справедливой России» в Усть-Пристанском районе, депутат районного собрания Светлана Хорошилова.

Аналогичное мнение выразил депутат АКЗС от партии «Справедливая Россия» Василий Железовский, который заметил, что плотно занимается вопросами медицины на протяжении своей депутатской деятельности.

По итогам митинга в Министерство здравоохранения края были направлены требования, среди которых обеспечение граждан доступной, своевременной и качественной медицинской помощью по месту жительства, возобновление работы участковой больницы в селе Коробейниково, выплата заработной платы в соответствии с принятой дорожной картой всем медицинским работникам, повышение базового оклада с сохранением всех компенсационных выплат и другие.

Жители также требуют вернуть кабинет протезирования и диспетчерской службы скорой помощи в район.

Представители администрации муниципалитета не вышли к митингующим. Тем не менее, в адрес руководства муниципалитета также были предъявлены требования о предоставлении достойного комфортного служебного жилья медицинским работникам с возможностью его последующей приватизации, обеспечении доступности гражданам медицинской помощи (на территории отсутствует внутрирайонное транспортное сообщение), а также о необходимости принятия действенных мер социальной поддержки медицинских работников.

«Все документы будут направлены в соответствующие органы исполнительной и законодательной власти», - сообщают организаторы митинга.

Кроме того коллективное обращение жителей Усть-Пристанского района будет направлено депутату Госдумы, лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву: еще до проведения акции «справедливороссы» начали сбор подписей «За достойную медицину» по селам района. На данный обращение подписали уже более 600 человек.