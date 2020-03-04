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«Мы не хотим заболеть»: Рубцовских врачей хотят перевести в стационар с очагом туберкулеза

Новости
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Персонал Рубцовского противотуберкулезного диспансера собираются перевести в здание стационара на ул.Арычная, 27. Об этом сообщили источники «Политсибру».

По этой теме во вторник, 17 марта, состоялось собрание работников, которые выступили категорически против переезда.

«Мы отказываемся переезжать в стационар, так как помещение относится к категории туберкулезного очага, где лежали больные с устойчивыми формами туберкулеза. Там же они и умирали. Мы не хотим заразиться и заразить свои семьи и своих детей», - заявили врачи.

Они отметили, что в рамках СанПина, в здании стационарного отделения наиболее опасный риск загрязнения объекта микробактериями туберкулеза, которые относятся к классу «В».

В итоге собрание решило, что для подписания приказа о переезде необходимо заключение Роспотребнадзора и охраны труда о возможности перевода амбулаторно-поликлинического отделения в это здание.

Позднее, уже во время сессии депутатов Рубцовского горсовета было принято решение об обращении к губернатору Виктору Томенко о выделении средств для строительства нового здания диспансера.

Официальный запрос в Минздрав края отправлен. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.nur.kz

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