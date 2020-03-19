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Поправки в Конституцию

Голосование за поправки в Конституцию могут перенести на другую дату или по домам

Новости
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Голосование за поправки в Конституцию могут перенести на другую дату или по домам

Как известно, Президент России Владимир Путин определил дату голосования по изменениям в Конституции.  Дата 22 апреля закреплена в указе президента.  

«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», - гласит текст Указа.

Тем не менее, не исключена возможность переноса голосования из-за ситуации с коронавирусом на другое время. Обсуждаются также другие возможности голосования.  В частности, как сообщает РТ со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину,  порядок проведения голосования предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.  

В Алтайском крайизбиркоме рассказали Политсибру, что готовы к любому варианту развития событий. 

«Как сказал президент, при всей важности изменений в Основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Со своей стороны мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы оперативно реагировать на изменения в сроках или предполагаемом порядке проведения общероссийского голосования, если они будут. В настоящий момент система избирательных комиссий Алтайского края осуществляет работу в штатном режиме, проводится ряд подготовительных мероприятий», - заявила председатель алтайского крайизбиркома Ирина Акимова.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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