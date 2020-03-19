Голосование за поправки в Конституцию могут перенести на другую дату или по домам

Новости 19.03.2020 12:45 309

Голосование за поправки в Конституцию могут перенести на другую дату или по домам

Как известно, Президент России Владимир Путин определил дату голосования по изменениям в Конституции. Дата 22 апреля закреплена в указе президента.

«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», - гласит текст Указа.

Тем не менее, не исключена возможность переноса голосования из-за ситуации с коронавирусом на другое время. Обсуждаются также другие возможности голосования. В частности, как сообщает РТ со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину, порядок проведения голосования предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.

В Алтайском крайизбиркоме рассказали Политсибру, что готовы к любому варианту развития событий.

«Как сказал президент, при всей важности изменений в Основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Со своей стороны мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы оперативно реагировать на изменения в сроках или предполагаемом порядке проведения общероссийского голосования, если они будут. В настоящий момент система избирательных комиссий Алтайского края осуществляет работу в штатном режиме, проводится ряд подготовительных мероприятий», - заявила председатель алтайского крайизбиркома Ирина Акимова.