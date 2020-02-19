Все уже договорено – подготовка к строительству нового корпуса АлтГУ началась

Новости 19.03.2020 11:50 500

18 марта в сквере возле корпуса «Д» Алтайского государственного университета началось бурение грунта. Как пояснили в пресс-службе вуза – с целью изучения его образцов. При этом, тендеры на проектные изыскания для строительства здесь нового корпуса уже размещены на портале госзакупок.

13 февраля стартовал тендер на подготовку исходных данных для разработки градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по объекту «Учебно-лабораторный корпус Алтайского государственного университета». Стоимость контракта составила 378 тысяч рублей. За его выполнение взялось ООО «Концепт», возглавляемое Сергеем Реутовым.

Второй тендер, стоимостью 476 тысяч рублей, опубликован 20 февраля. Предмет закупки – выполнение работ по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим и инженерно-экологическим изысканиям. Видимо, именно их и начали проводить 18 марта. Исполнитель контракта – ООО «Барнаулстройизыскания», в лице Виктора Вайгандта.

Напомним, университет уже не первый год вынашивает планы строительства нового корпуса на месте сквера. В сети публиковались эскизы и примерные расчеты. Однако идея уничтожения сквера пришлась не по душе многим барнаульцам. На вуз обрушилась лавина критики, дело дошло до уличных протестов.

Отметим, что «зеленая» тематика в Барнауле стала основным трендом протестных движений последнего времени и каждая атака на зеленые уголки города вызывает острое недовольство жителей, вне зависимости от нужности или полезности строений, которые планируется возводить на месте вырубок.