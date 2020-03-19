Лазейка в законе: в Алтайском крае выявили вывоз лесоматериалов за границу

19.03.2020 11:15 197

В Алтайском крае выявлена новая схема вывоза лесоматериалов за пределы Российской Федерации с уходом от уголовной ответственности. Брус вывозится как шпалы для железнодорожных путей из непропитанной древесины хвойных пород.

Алтайские депутаты АКЗС намерены ликвидировать лазейку в законе. Они собираются направить обращение к председателю правительства Аоссии Михаилу Мишустину с инициативой внесения изменений в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК.

В соответствии с этим пунктом закона запрещается незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов. Печень утвержден на уровне Федерации.

В соответствии со статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации запрещается незаконный вывоз за границу стратегически важных товаров и ресурсов. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов установлен Правительством Российской Федерации.

Согласно документу деревянные шпалы из хвойной древесины без пропитки не относятся к стратегически важным ресурсам, что дает возможность уходить от уголовной ответственности. Алтайские депутаты собираются предложить Правительству страны включить их в перечень стратегически важных ресурсов, что, по их мнению, исключит вывоз лесоматериалов из Алтайского края.

Вопрос об обращении к Михаилу Мишустину планируется рассмотреть на мартовской сессии АКЗС.