В Алтайском крае выявлена новая схема вывоза лесоматериалов за пределы Российской Федерации с уходом от уголовной ответственности. Брус вывозится как шпалы для железнодорожных путей из непропитанной древесины хвойных пород.
Алтайские депутаты АКЗС намерены ликвидировать лазейку в законе. Они собираются направить обращение к председателю правительства Аоссии Михаилу Мишустину с инициативой внесения изменений в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК.
В соответствии с этим пунктом закона запрещается незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов. Печень утвержден на уровне Федерации.
В соответствии со статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации запрещается незаконный вывоз за границу стратегически важных товаров и ресурсов. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов установлен Правительством Российской Федерации.
Согласно документу деревянные шпалы из хвойной древесины без пропитки не относятся к стратегически важным ресурсам, что дает возможность уходить от уголовной ответственности. Алтайские депутаты собираются предложить Правительству страны включить их в перечень стратегически важных ресурсов, что, по их мнению, исключит вывоз лесоматериалов из Алтайского края.
Вопрос об обращении к Михаилу Мишустину планируется рассмотреть на мартовской сессии АКЗС.