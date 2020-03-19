О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Внимание, школа! Коронавирус Поправки в Конституцию
Личный формат
Внимание, школа!
Коронавирус
Поправки в Конституцию

Лазейка в законе: в Алтайском крае выявили вывоз лесоматериалов за границу

197
0

В Алтайском крае выявлена новая схема вывоза лесоматериалов за пределы Российской Федерации с уходом от уголовной ответственности. Брус вывозится как шпалы для железнодорожных путей из непропитанной древесины хвойных пород. 

Алтайские депутаты АКЗС  намерены ликвидировать  лазейку в законе.  Они собираются направить обращение к председателю правительства Аоссии Михаилу Мишустину с инициативой внесения изменений в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК.   

В соответствии с этим пунктом закона запрещается незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов. Печень утвержден на уровне Федерации.

В соответствии со статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации запрещается незаконный вывоз за границу стратегически важных товаров и ресурсов. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов установлен Правительством Российской Федерации.

Согласно документу деревянные шпалы из хвойной древесины без пропитки не относятся к стратегически важным ресурсам, что дает возможность  уходить от уголовной ответственности.  Алтайские депутаты  собираются  предложить Правительству страны включить их в перечень стратегически важных  ресурсов, что, по их мнению, исключит  вывоз лесоматериалов из Алтайского края.

Вопрос об обращении к Михаилу Мишустину планируется рассмотреть на мартовской сессии АКЗС.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (0)

1000