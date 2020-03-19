В Алтайском крае отменят график Всероссийских проверочных работ для школьников

19.03.2020 10:21 175

Все российские проверочные работы пройдут до конца года, но начнутся не ранее 15 апреля. В целом даты их проведения будут определены с учетом эпидемической ситуации. Об этом сообщает «МК на Алтае», со ссылкой на министра образования и науки региона Максима Костенко.

Досрочный период единого госэкзамена будет перенесен на основной период ЕГЭ - с 25 мая. Министр отметил, что всем учителям будет оказана методическая помощь. 25 марта пройдет общекраевое селекторное совещание с директорами школ, на котором предстоит подробно разобрать, как максимально плавно перейти на дистанционное обучение.

После завершения весенних каникул, которые продлятся до 1 апреля, школьники перейдут на дистанционное обучение. Занятия в образовательных учреждениях возобновятся, возможно, 12 апреля.