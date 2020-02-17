СК проводят проверку «Лебяженской туберкулезной больницы» из-за смерти трех пациентов

Новости 19.03.2020 10:30 423

Рубцовский следственный отдел СК России по Алтайскому краю проводит проверку «Лебяженской туббольницы», в которой в феврале текущего гола скончались три пациента. Об этом «Политсибру» сообщил общественник и экс-главврач Егорьевской ЦРБ Сергей Шуленин.

«Проводится следственная проверка по факту смерти трех лиц в «Лебяженской туберкулезной больнице», которая не имеет лицензии на оказание специализированной стационарной помощи по фтизиатрии», - говорится в сообщении СК.

Напомним, что Шуленин ранее заявил, что за первые две недели, 1 и 13 февраля, в Лебяженской туберкулезной больнице скончались два человека. Всего за текущий год было зафиксировано три смерти. Общественник поднял вопрос о том, как воспринимать работу медучреждения без профильной лицензии, как нарушение или преступление.

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Что касается остальных претензий Сергей Шуленина, которые касаются лицензий в «Противотуберкулезном диспансере Рубцовска», «Противотуберкулезном диспансере Бийска», «Шелаболихинской туберкулезной больнице», то Следственный комитет направил соответствующий запрос в Росздравнадзор Алтайского края. Исходя из ответа ведомства, будет решаться вопрос о назначении проверки в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.