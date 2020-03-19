В Алтайском крае введен режим повышенной готовности

Соответствующее постановление Правительства вчера подписал Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в связи с угрозой завоза и распространения в Алтайском крае новой коронавирусной инфекции.
«Режим повышенной готовности введен для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Им предписывается разработать комплекс превентивных мероприятий», - говорится в постановлении.
В настоящее время по информации Минздрава на территории Алтайского края не зарегистрировано случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, также нет подозрений на заражение COVID-19.
Напомним, жителям края рекомендуется при любых признаках респираторно-вирусных заболеваний обращаться за медицинской помощью на дому. Также в регионе действует «горячая линия».
Режим повышенной готовности действует во всех регионах Сибири.