В Алтайском крае введен режим повышенной готовности

19.03.2020 7:50 77

Соответствующее постановление Правительства вчера подписал Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в связи с угрозой завоза и распространения в Алтайском крае новой коронавирусной инфекции.

«Режим повышенной готовности введен для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Им предписывается разработать комплекс превентивных мероприятий», - говорится в постановлении.

В настоящее время по информации Минздрава на территории Алтайского края не зарегистрировано случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, также нет подозрений на заражение COVID-19.

Напомним, жителям края рекомендуется при любых признаках респираторно-вирусных заболеваний обращаться за медицинской помощью на дому. Также в регионе действует «горячая линия».

Режим повышенной готовности действует во всех регионах Сибири.