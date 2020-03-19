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И. о. начальника алейского Роспотребнадзора изолировали в инфекционном корпусе  больницы

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Сотрудники Алейской ЦРБ отработали алгоритм действий при выявлении у граждан коронавирусной инфекции. Отрабатывались механизмы практического взаимодействия, такие как: скорая помощь, участковая служба, инфекционная служба, правильность забора лабораторного материала, маршрутизация, транспортировка.

Специалисты отработали две легенды:  обращение пациента с признаками инфекции в скорую помощь и в поликлинику. 

«По всем методическим рекомендациям: медики выехали за пациентом в спецодежде, собран подробный эпиданамнез, пациент немедленно изолирован в отдельный инфекционный корпус, где его встретил врач в специальном противочумном костюме, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, а в поликлинике проведена заключительная дезинфекция в одноразовых средствах индивидуальной защиты, сообщает сайт регионального Минздрава.

В роли пациента выступал и.о. начальника алейского  Роспотребнадзора Захар Рожнев

Автор: Политсиб.ру

Фото: Минздрава Алтайского края

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