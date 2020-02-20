На благоустройство детского санатория в Барнауле направляют 9 млн

Новости 18.03.2020 17:50 130

Краевой психоневрологический детский санаторий будет благоустроен за 9 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, на территории учреждения расположены две грунтовые детские площадки. Их намерены оснастить резинополимерным покрытием. Площадь детских площадок составляет 541 и 544 кв. м. На одной из площадок будет установлен стол со скамьями, другую планируется оградить сварной металлической сеткой.

Кроме того, будут заменены асфальт, бордюры, крыльцо здания выложат противоскользящим керамогранитом, заменят перила и двери. На территории демонтируют все скамьи и урны, заменив их новыми садово-парковыми диванами на чугунных ножках (8 шт.), деревянные урны на железобетонном основанием с металлической вставкой (8 шт.) и парковые фигурки (Кот в сапогах, Микки-Маус, доктор Айболит и другие, всего 8 шт.).

Старый кустарник будет вырублен и заменен новым – «Гортензия метельчатая крупноцветковая» (11 шт.). Появятся газоны и декоративный камень. Также планируется демонтировать бетонную площадку со стороны фасада и устроить на ее месте альпийскую горку.

Участок работ расположен на улице Юрина 172. Территория объекта граничит с Городской больницей № 4, Алтайской Академией гостеприимства и парком «Юбилейный».