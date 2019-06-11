Суд прекратил уголовное дело в отношении рыбаков Каменского завода

Новости 19.03.2020 9:25 231

Суд закрыл уголовное производство в отношении четверых рыбаков, которые занимались ловлей рыбы по договору с Каменским рыбозаводом. Об этом сообщают «Каменские известия».

Напомним, что по данным следствия, четверо мужчин в составе рыболовецкой бригады решили утаить часть пойманной рыбы с завода и сдать ее в пункт приема с большей выгодой. В итоге они решили откладывать крупную рыбу себе, а остальную сдавать заводу по договору.

Во время рабочей смены один из мужчин обнаружил в неводе три экземпляра рыбы семейства осетровых. В итоге было решено забрать их. Однако, осуществить задуманное до конца им было не суждено. На берегу их заметили сотрудники транспортной полиции, которые случайно проезжали мимо. Рыбаков обыскали и задержали, а их улов вернули заводу.

«При доведении преступного умысла до конца, материальный ущерб организации составил бы 15940 рублей. Действиями лица, выловившего 3 экземпляра рыбы семейства осетровых, водным биоресурсам РФ причинён ущерб на сумму 30000 рублей», - говорится на сайте прокуратуры.

Уголовное дело не успели начать рассматривать, так как представитель директора организации попросил прекратить уголовное дело в связи примирением сторон, в том числе по причине полного возмещения ущерба. Сторона защиты и гособвинитель ходатайство поддержали.