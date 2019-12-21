Жителям Алтайского края предлагают зарплату на вахте вдвое выше средней по региону

Новости 18.03.2020 17:05 274

Количество предложений о работе вахтовым методом для жителей Алтайского края резко выросло за первый квартал 2020 года. Показатель выше периода предыдущего года в два раза. Исследование провели специалисты hh.ru.

Помимо числа вакансий отмечен и рост средней предлагаемой зарплаты. Если раньше она составляла 60 тысяч рублей, то сейчас ее средний размер – 75 тысяч рублей.

Большинство вакансий относятся к строительной сфере. Самые популярные профессии – сварщики, токари, операторы станков. Требуются водители, специалисты по туризму и общепиту.

Привлечет ли жителей Алтая зарплата в 75 тысяч рублей?

Отметим, что средняя зарплата за работу на вахте более чем в два раза выше, чем средняя по Алтайскому краю. По итогам 2019 года она, несмотря на рост в 9,5%, все еще самая низкая по Сибири и составляет 27 956 рублей. По итогам прошлого года край остается единственным регионом Сибири, где средняя зарплата все еще не доходит до 30 тысяч рублей.

Это говорит о том, что спрос на вахтовые вакансии в регионе будут востребованы. Напомним, что ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал, что к 2024 году средняя зарплата в регионе будет составлять 40 тысяч рублей.

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Где в Сибири уже получают среднюю з/п в 40 тысяч рублей?

Порог средней зарплаты в 40 тысяч рублей уже сегодня переплюнули пять из десяти регионов СФО. В минувшем году, точно так же, как и в 2018-м, регионы Сибирского федерального округа выстроились (в порядке убывания средней зарплаты) следующим образом:

Красноярский край – 49,6 тысяч рублей; Иркутская область – 45,8 тысяч рублей; Томская область – 43,7 тысяч рублей; Кемеровская область – 41,6 тысяч рублей; Республика Хакасия – 40,2 тысячи рублей; Республика Тыва – 39,2 тысяч рублей; Новосибирская область – 38,3 тысячи рублей; Омская область – 35,1 тысяч рублей; Республика Алтай – 32,8 тысяч рублей; Алтайский край – 27,9 тысяч рублей.

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Целевая аудитория работы вахтовым методом

По данным статистики ряда ведомств и сайтов, соотношение работников вахты среди городского и сельского населения Алтайского края находится на схожем уровне. Уклона в ту или иную сторону не наблюдается.

Исходя из данных Алтайкрайстата, на сегодняшний день в регионе проживают порядка 2,3 млн человек. Из них доля городского населения составляет 56,7% от общей численности, то есть горожан в регионе больше на 13,4%, чем сельчан. Около трети жителей региона проживает в Барнауле.

Исходя из этого, можно делать вывод, что вакансии будут востребованы как среди горожан, так и среди жителей сел.

«Если говорить о требованиях к опыту работы соискателей, стоит отметить неготовность компаний трудоустраивать новичков – эта ситуация характерна как для прошлого, так и для нынешнего года», - рассказала пресс-секретарь hh.ru Асель Сейлова.

Она добавила, что большинство работодателей готовы обеспечивать вахтовиков жильем на время работы, организовать питание, компенсировать транспортные расходы. Часть компаний также упоминают в текстах вакансий о готовности оплачивать мобильную связь.