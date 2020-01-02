Что делает буровая установка возле корпуса АлтГУ

Новости 18.03.2020 15:30 178

Барнаульский telegram-канал «Ленина59-А» опубликовал фотографии техники, работающей на участке возле D-корпуса АлтГУ. Пресс-служба университета прокомментировала «Политсибру» эту информацию.

«Коммерческая структура по официальному договору [с университетом] проводит изучение грунта – они бурят там и делают это аккуратно. Вопреки слухам, никаких свай там не бьют, ничего не рубят», – рассказал пресс-секретарь АлтГУ Дмитрий Марьин.

По его словам, исследования проводятся с целью изучить возможности использования земельного участка. Он может оказаться непригодным для строительства – тогда вопрос возведения нового корпуса, вызвавший бурную полемику, закроется сам собой. Марьин также добавил, что случай не исключительный – подобные исследования грунта регулярно проводятся и на других участках, принадлежащих университету.

Когда будут готовы результаты исследования, пока неизвестно.