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Алтайский врач рассказал, как встречают в аэропортах прилетающих из Европы

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Известный алтайский врач  Александр Чанцев рассказал Политсибру, как он вернулся из Испании. Вторые сутки  он находится в Барнауле, однако «измерить температуру» так никто и не пришел.

Самоизоляция – значит сам

«Мы на сайте Роспотребнадзора прочитали, что людям, вернувшимся из стран, в которых  распространена коронавирусная инфекция, рекомендована самоизоляция.  Ребенок у нас у бабушки, сами заперлись в доме, выдерживаем режим. Но это наша собственная инициатива. Никаких контрольных звонков или приходов из поликлиники нет».

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«Рейс из Испании, на котором должны были вернуться в России Чанцевы, отменили.  Они отправили заявку на переоформление, однако по понятным причинам она очень долго находилась в обработке.   Александр принял решение самостоятельно купить билеты  на чартерный рейс.

В самолете нам выдали анкеты, каждый из пассажиров написал свои данные. По прилету в Москву у каждого измерили температуру тепловизором, обнаружили одного температурящего, к  которому вызвали врача, а остальные вышли в зону досмотра.  Затем транзитных пассажиров отпустили в город, а тех, кто летел до Москвы, проводили  к лаборантам.  Мы полагали, что анализы у нас  возьмут в Барнауле, но никаких лаборантов  нас не встретило, не было даже тепловизоров».

Барселона сильно изменилась

«Мы приехали в Барселону  10 марта, там было все спокойно.  Предупреждения о мерах безопасности по коронавирусу были,  но фактически по городу  ходили несколько человек в масках и все.   Но через несколько дней все изменилось. Начали закрываться крупные мероприятия и туристические объекты,  затем были закрыты примерочные в магазинах, чтобы люди не находились в узком  пространстве. Были расклеены ленты, чтобы  избежать скопления людей, в автобусах ограничили доступ к водителям.

В день нашего улета на улицах стояли полицейские с табличками: «в связи с коронавирусом места общего пользования  запрещены к посещению».  К вечеру прохожие с улиц исчезли вообще. К каждому вышедшему из гостиницы подходят сотрудники полиции, которые спрашивают, куда направляется человек. Если за продуктами, то отпустят одного, если в аэропорт, то проверят наличие чемодана. Наверное очень обидно тем туристам, которые в этот день только приехали, но это вынужденная мера».

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Что теперь

Мы находимся в самоизоляции, пытаемся решить вопрос с выдачей больничного листа  по телефону.  Надеюсь, что все четко работает и у нас получится. Но, конечно, некоторые волнения по этому поводу пока есть. На сайте Роспотребнадзора мы прочитали, что анализы на коронавирус необходимо сдавать на 2 и 10 день после приезда из стран, в которых он распространен. Второй день мы, получается, уже пропустили.  Не могу сказать, что мы сильно тревожимся. Гораздо серьезнее стресс был, когда существовал риск остаться в чужой стране без денег и возможности выезда.  Сейчас тревога сохраняется  по поводу состояния здоровья:  мало ли...   

Автор: Политсиб.ру

Фото: фото из профиля Александра Чанцева в facebook

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