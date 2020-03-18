Алтайский врач рассказал, как встречают в аэропортах прилетающих из Европы

18.03.2020 16:02 187

Известный алтайский врач Александр Чанцев рассказал Политсибру, как он вернулся из Испании. Вторые сутки он находится в Барнауле, однако «измерить температуру» так никто и не пришел.

Самоизоляция – значит сам

«Мы на сайте Роспотребнадзора прочитали, что людям, вернувшимся из стран, в которых распространена коронавирусная инфекция, рекомендована самоизоляция. Ребенок у нас у бабушки, сами заперлись в доме, выдерживаем режим. Но это наша собственная инициатива. Никаких контрольных звонков или приходов из поликлиники нет».

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Как добраться домой

«Рейс из Испании, на котором должны были вернуться в России Чанцевы, отменили. Они отправили заявку на переоформление, однако по понятным причинам она очень долго находилась в обработке. Александр принял решение самостоятельно купить билеты на чартерный рейс.

В самолете нам выдали анкеты, каждый из пассажиров написал свои данные. По прилету в Москву у каждого измерили температуру тепловизором, обнаружили одного температурящего, к которому вызвали врача, а остальные вышли в зону досмотра. Затем транзитных пассажиров отпустили в город, а тех, кто летел до Москвы, проводили к лаборантам. Мы полагали, что анализы у нас возьмут в Барнауле, но никаких лаборантов нас не встретило, не было даже тепловизоров».

Барселона сильно изменилась

«Мы приехали в Барселону 10 марта, там было все спокойно. Предупреждения о мерах безопасности по коронавирусу были, но фактически по городу ходили несколько человек в масках и все. Но через несколько дней все изменилось. Начали закрываться крупные мероприятия и туристические объекты, затем были закрыты примерочные в магазинах, чтобы люди не находились в узком пространстве. Были расклеены ленты, чтобы избежать скопления людей, в автобусах ограничили доступ к водителям.

В день нашего улета на улицах стояли полицейские с табличками: «в связи с коронавирусом места общего пользования запрещены к посещению». К вечеру прохожие с улиц исчезли вообще. К каждому вышедшему из гостиницы подходят сотрудники полиции, которые спрашивают, куда направляется человек. Если за продуктами, то отпустят одного, если в аэропорт, то проверят наличие чемодана. Наверное очень обидно тем туристам, которые в этот день только приехали, но это вынужденная мера».

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Что теперь

Мы находимся в самоизоляции, пытаемся решить вопрос с выдачей больничного листа по телефону. Надеюсь, что все четко работает и у нас получится. Но, конечно, некоторые волнения по этому поводу пока есть. На сайте Роспотребнадзора мы прочитали, что анализы на коронавирус необходимо сдавать на 2 и 10 день после приезда из стран, в которых он распространен. Второй день мы, получается, уже пропустили. Не могу сказать, что мы сильно тревожимся. Гораздо серьезнее стресс был, когда существовал риск остаться в чужой стране без денег и возможности выезда. Сейчас тревога сохраняется по поводу состояния здоровья: мало ли...