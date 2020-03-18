ВТБ в Алтайском крае нарастил ипотечный портфель на 20%

Новости 18.03.2020 18:30 77

За 2019 год ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай нарастил объем ипотечного портфеля на 20%, до 22 млрд рублей. За прошлый год населению региона было предоставлено более 8,5 млрд рублей заемных средств, что на 6% больше, чем годом ранее.

Доля квартир готового жилья, приобретаемых в ипотеку клиентами ВТБ в Алтайском крае, составляет 53%, остальные 47% приходятся на новостройки. Доля рефинансирования имеющихся кредитов составляет 12% от общего объема займов.

Импульс госсубсидирования

В 2019 году на рост ипотечного портфеля повлияло существенное улучшение условий предоставления кредитов на приобретение недвижимости. Речь идет о программе госсубсидирования покупки жилья. В апреле прошлого года банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования по программе «Ипотека с господдержкой» для семей с двумя и более детьми. Всего в 2019 году в рамках данной программы ВТБ в Алтайском крае предоставил льготных кредитов на сумму около 450 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин прокомментировал:

«Ипотека остается одним из драйверов роста нашего кредитного портфеля. В 2019 году мы росли выше рынка и увеличили объем выдач, а также существенно нарастили портфель ипотечных продуктов. Большую роль в этом сыграло неоднократное снижение кредитных ставок, и активное участие банка в программах льготного кредитования. Так, в 2019 году около 260 семей, проживающих в крае, смогли оформить в ВТБ кредит по программе «Ипотека с господдержкой» по льготной ставке».

Рост ресурсного портфеля ВТБ в Алтайском крае превысил 20%

В целом, розничный кредитный портфель по состоянию на 1 января текущего года превысил 41 млрд рублей, показав рост на 16% с начала года. Портфель кредитов наличными вырос на 13% и составил 16,4 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель, представленный сегментом среднего и малого бизнеса, за отчетный период достиг 16,7 млрд рублей. Четвертую часть портфеля составляют кредиты компаниям жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов, 16% занимают предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, по 15% приходится на предприятия АПК и сферы торговли. Портфель средств юридических лиц за 2019 год увеличился на 36% и превысил 25,3 млрд рублей.