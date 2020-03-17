Вице-мэр Барнаула Сергей Демин переведен в СИЗО

Новости 18.03.2020 14:30 507

18 марта Октябрьский районный суд города Барнаула заключил под стражу замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе алтайского следкома.

По версии следствия, в 2019 году Сергей Демин в сговоре с генеральным директором АО СЗ «Барнаулкапстрой» Александром Канаковым, получил от предпринимателя часть взятки в размере 2,9 млн рублей. Полный размер взятки должен был составить 15 млн рублей. За эти деньги взяткодатель рассчитывал получить общее покровительство и лояльное отношение к своей фирме от барнаульской мэрии. После задержания Канакова сообщалось, что дело касалось указаний сотрудникам принять работы по договору подряда и строительства.

Отметим, что после ареста Канакова, анонимный источник сообщал «Политсибру» и о задержании Демина. Однако, в пресс-службе мэрии данную информацию опровергли, а в пресс-службе следственного комитета сообщили, что никакого дела на Демина не заводилось.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

В этот же день - 18 марта - пресс-служба мэрии сообщила, что "Барнаулкапстрой", который возглавил бывший кандидат в мэры Сергей Шумов, рапортовал о старте работ по достройке проблемного дома на Павловском тракте.