Из-за коронавируса в самоизоляцию уходят сотрудники Марии-Ра

18.03.2020 14:00 694

Как стало известно из собственных источников Полисибру, на «домашний» режим в ближайшее время перейдут офисные сотрудники компании «Марии-Ра».

О форме работы остальных торговых сетей пока ничего не известно, однако Аникс в своем инстаграмм предложил список необходимых запасов на 14 дней.

В условиях сегодняшней информационной повестки попытка магазина завоевать внимание потребителей выглядит откровенным хайпом. По наблюдениям корреспондентов, ситуации в алтайских магазинах складываются по-разному. В некоторых наблюдается повышенный спрос на отдельные виды товаров, в большинстве торговых точек продажа предметов первой необходимости и продуктов проходит без изменений.

Кстати, как сообщает Толк, губернатор Алтайского края Виктор Томенко на коллегии Минздрава заявил, что Алтайский край, как и другие регионы, перейдет в режим повышенной готовности.