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Из-за коронавируса в самоизоляцию уходят сотрудники Марии-Ра

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Как стало известно из собственных источников Полисибру,  на «домашний» режим  в ближайшее время перейдут офисные сотрудники компании «Марии-Ра».

О форме работы остальных торговых сетей пока ничего не известно, однако  Аникс в своем инстаграмм предложил список необходимых запасов  на 14 дней.

В условиях сегодняшней информационной повестки  попытка магазина завоевать внимание потребителей выглядит откровенным хайпом.  По наблюдениям корреспондентов, ситуации в алтайских магазинах складываются по-разному.   В некоторых наблюдается повышенный спрос на отдельные виды товаров, в большинстве торговых точек  продажа предметов первой необходимости и продуктов проходит  без изменений.

Кстати, как сообщает Толк, губернатор Алтайского края Виктор Томенко на коллегии Минздрава заявил, что Алтайский край, как и другие регионы, перейдет в режим повышенной готовности.

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Автор: Политсиб.ру

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