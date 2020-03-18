«Сбербанк страхование» возвращает деньги за страховые полисы клиентам, отказавшимся от поездок за рубеж

Новости 18.03.2020 13:32 147

СК «Сбербанк страхование» возвращает полную стоимость полисов страхования выезжающим за рубеж клиентам, решившим отказаться от поездок из-за коронавируса.

Правила страхования предусматривают возврат средств за в течение двух недель со дня заключения расторгаемого договора. Однако Сбербанк решил полностью возвращать средства и клиентам, не успевшим обратиться в страховую компанию в установленный срок. Факта невыезда за рубеж клиенту при этом необходимо подтвердить предоставлением копии загранпаспорта. Это решение распространяется на все поездки, начиная с 5 марта 2020 года.

По поездкам, которые планировались в более ранние сроки, решения будут приниматься в индивидуальном порядке. Консультацию по возврату средств за оформленные полисы страхования выезжающих за рубеж можно получить по телефону 8-800-555-55-57.

В программах дочерних компаний Сбербанка коронавирус не является исключением из страхового покрытия. Программа страхования путешественников СК «Сбербанк страхование» предусматривает лечение впервые возникшего инфекционного или вирусного заболевания, в том числе коронавируса. Продукты добровольного страхования жизни и ипотечного страхования жизни СК «Сбербанк страхование жизни» каких-либо исключений либо ограничений в части коронавируса также не содержат. Случаев заболевания коронавирусом среди клиентов страховых компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» не зафиксировано.