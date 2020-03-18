«Сострадать не только во время эпидемий»: барнаульская епархия призывает прихожан помогать друг другу вне зависимости от коронавируса

Новости 18.03.2020 12:30 228

Настоятели московских храмов готовы предложить пожилым прихожанам (входящим в основную группу риска заражения коронавирусом) помощь в покупке и доставке на дом продуктов и товаров первой необходимости, чтобы помочь избежать рисков заражения в ходе посещения магазинов, торговых центров и рынков. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале.

В Барнаульской епархии отдельного обращения к прихожанам, связанного с коронавирусом, не озвучивалось. Комментируя высказывание Легойды, в информационном центре епархии «Политсибру» сообщили, что церковь всегда призывает прихожан помогать друг другу вне зависимости от обстоятельств.

«Следовать зову сердца и чувству сострадания к ближним христианин должен всегда, а не только во время эпидемий», – отметил руководитель информационного отдела Барнаульской епархии иерей Дмитрий Никитин.

Все стандартные меры предосторожности, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в епархиях алтайской митрополии приняты. Особые предосторожности в Московской епархии объясняются тем, что в городе уже имеются случаи заболевания новой инфекцией. По информации же алтайского управления Роспотребнадзора, в Алтайском крае случаев заболевания коронавирусом не отмечено. По словам отца Дмитрия, священноначалие призывает православных верующих к трезвомыслию и спокойствию.

Во время эпидемий в Русской православной церкви совершается молебен «во время губительного поветрия и смертоносной язвы».