Народный фронт намерен обратиться к губернатору из-за конфликта по строительству школы в Камне-на-Оби

Новости 18.03.2020 11:50 402

Активисты Народного фронта в Алтайском крае обратились в региональное министерство образования и науки с просьбой взять на контроль строительство школы на 550 мест в Камне-на-Оби.

Родители учащихся гимназии №5, которым предстоит заниматься в новом здании, заявили о своем отрицательном отношении к строительству на окраине города. Это привело к их конфликту с местными чиновниками. В итоге строительство затягивается из-за неутихающих споров.

Администрация Каменского района планирует возвести новую школу в микрорайоне «Старый аэродром». Родителям место «у кладбища на пустыре, где не ходит транспорт и нет дорог» совершенно не нравится. Чиновники заверяют, что строительство школы послужит толчком к развитию микрорайона, старую гимназию №5 в центре города в будущем реконструируют и часть детей продолжит учиться там, но понимания не находят.

Стороны пытались наладить диалог, обсуждали другие места под строительство, но безрезультатно – все они отвергались по тем или иным причинам. Конфликт между местными властями и родителями школьников вышел за пределы Камня-на-Оби.

Модератор тематической площадки ОНФ «Образование» в Алтайском крае Юрий Абдуллаев рассказал «Политсибру», что первостепенная задача ОНФ обращать внимание на ситуации, в которых людям не удается договориться с чиновниками.

«Строительство школы на пустыре - это только мечты и планы, ни в одной строке адресной инвестиционной программ. Так что время для обсуждений есть и его много. Та школа, которая находится сегодня в центре, не закроется окончательно, ученики из нее будут переведены по другим учебным заведениям только на период стройки. Логика каменских властей такова: построить новую школу на пустыре (кстати, это не новшество, строительство школы именно в этом месте предполагается в соответствии с генпланом города), перевести туда детей, снести старое здание школы в центре и отстроить новое. Затем часть ребятишек, которые живут в центре, вернутся уже в новое здание школы. Я был в этой школе, она и вправду очень старая и с каждым годом находится в ней все более некомфортно, а капитальный ремонт обойдется дороже строительства новой», - говорит Абдуллаев.

Он пояснил, что ОНФ обратился с письмом к главе Каменского района и в министерство образования края, чтобы они аргументировано пояснили, почему для строительства не подходят другие варианты, как будет организована доставка.

«Сейчас мы будем ждать ответов на наши вопросы и не исключаем обращения к губернатору края. Если конфликт не удастся разрешить на уровне Минобра. Такое право у нас есть», - подытожил активист.