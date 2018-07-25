«Боже, какая большая у меня жизнь!»: алтайский фронтир Эдуарда Лимонова

Новости 18.03.2020 11:05 629

Политик и писатель Эдуард Лимонов умер 17 марта в возрасте 77 лет, после продолжительной борьбы с онкозаболеванием. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов.

Незадолго до этого – в конце 2019 года – издательство «Пятый Рим» выпустило книгу Лимонова «Будет ласковый вождь» (18+), посвященную событиям, развернувшимся на Алтае в 2001 году. «Боже, какая большая у меня жизнь!», – восклицает писатель на ее страницах.

Вождь бледнолицых

«Страна у нас огромная, и в ней есть великолепные места, куда можно поехать. Горный Алтай, например! Это Америка до открытия ее европейцами», – так писал про Алтай Лимонов.

7 апреля 2001 года писатель и бессменный руководитель Национал-большевистской партии (в 2007 году признана экстремистской и запрещена – прим.ред.) Эдуард Лимонов был задержан вместе с группой соратников на пасеке Пирогова, находившейся в Усть-Коксинском районе Республики Алтай – в 12 километрах от села Банное.

Отправленному в следственный изолятор «Лефортово» Лимонову было предъявлено обвинение в создании незаконных вооруженных формирований и попытке свержения государственного строя. По данным следствия, национал-большевики планировали вооруженное вторжение в Республику Казахстан, а пасеку Пирогова использовали в качестве тренировочного полигона. Прокуратура попросила для Лимонова 14 лет лишения свободы.

«Мне были внятные знаки перед арестом, чтобы не ходил в ту страну, в Алтай. Но я их неправильно интерпретировал...», – рассказывал лидер НБП в одном из последующих интервью.

Саратовский облсуд приговорил писателя к четырем годам лишения свободы за незаконное приобретение оружия и боеприпасов. Обвинения в организации преступной группы и подготовке государственного переворота были сняты. В 2003 году лидер НБП условно-досрочно освободился, отсидев, таким образом, чуть более двух лет.

Алтайские игры

В одном из своих высказываний Лимонов предлагал заменить Олимпийские игры Алтайскими.

«Что делать? А очень просто, нужно уйти самим, создать какие-нибудь Алтайские Игры и вырастить их в мирового масштаба соревнования. Сколько можно пресмыкаться, доказывать, оправдываться!»

Эдуард Лимонов – писатель, поэт, публицист, политик. Помимо руководства НБП (впоследствии – партии и коалиции «Другая Россия»), был депутатом и членом совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации (деятельность в которой приостановливал до созыва очной сессии). Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31». 2 марта 2009 года Лимонов заявлял о намерении выдвинуться единым кандидатом от оппозиции на выборах президента России 2012 года. Центризбирком РФ отказал ему в регистрации.