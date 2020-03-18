Сенатор Белоусов: Аграрии региона ведут подготовку к посевной с учетом неблагоприятного паводкового сценария

Новости 18.03.2020 10:20 195

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа госвласти Алтайского края Сергей Белоусов во время работы в регионе встретился с руководителем регионального Минсельхоза Александром Чеботаевым.

Во время беседы обсуждались прогноз паводковой ситуации и готовность профильного министерства к работе в этих условиях. Министр сообщил, что в крае уже разработаны программы проведения посевной кампании, в том числе, с учетом возможного неблагоприятного паводкового сценария. Он также рассказал о работе по минимизации потерь сельхозпроизводителей, связанных с увеличением расходов на комплектующие для сельхозтехники.

Коснувшись развития отрасли пчеловодства, Сергей Белоусов поинтересовался принимаемыми мерами по налаживанию коммуникации между агрохолдингами и пчеловодами в целях предотвращения ситуации с массовой гибелью пчел, которая отмечалась летом прошлого года.

Сенатор также сообщил, что на Всероссийском водном конгрессе, проведение которого запланировано 22–24 июня в Центре международной торговли в Москве, будут рассмотрены, в том числе, вопросы мелиорации. По словам парламентария, эта проблема крайне актуальна для Алтайского края.