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Сенатор Белоусов: Аграрии региона ведут подготовку к посевной с учетом неблагоприятного паводкового сценария 

Новости
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Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа госвласти Алтайского края Сергей Белоусов во время работы в регионе встретился с руководителем регионального Минсельхоза Александром Чеботаевым.  

Во время беседы обсуждались прогноз паводковой ситуации и готовность профильного министерства к работе в этих условиях. Министр сообщил, что в крае уже разработаны программы проведения посевной кампании, в том числе, с учетом возможного неблагоприятного паводкового сценария. Он также рассказал о работе по минимизации потерь сельхозпроизводителей, связанных с увеличением расходов на комплектующие для сельхозтехники. 

Коснувшись развития отрасли пчеловодства, Сергей Белоусов поинтересовался принимаемыми мерами по налаживанию коммуникации между агрохолдингами и пчеловодами в целях предотвращения ситуации с массовой гибелью пчел, которая отмечалась летом прошлого года. 

Сенатор также сообщил, что на Всероссийском водном конгрессе, проведение которого запланировано 22–24 июня в Центре международной торговли в Москве, будут рассмотрены, в том числе, вопросы мелиорации. По словам парламентария, эта проблема крайне актуальна для Алтайского края.  

«Ее решение могло бы способствовать поиску новых способов сброса паводковых вод в наиболее неблагоприятных с точки зрения паводковой ситуации районах и в целом увеличению объемов производства продукции растениеводства», — сказал Сергей Белоусов. 

Автор: Политсиб.ру