Учреждения культуры в Алтайском крае начинают работать иначе из-за коронавируса

Новости 18.03.2020 10:40 274

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова подписала приказ о применении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в учреждениях культуры региона. Об этом сообщает сайт министерства.

В документе отмечается необходимость обязательного проведения влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, проветривания, а также осуществления контроля за состоянием сотрудников и обучающихся в краевых образовательных учреждениях сферы культуры.

Кроме того, приказом ограничен выезд работников в командировки, за исключением особых случаев и по согласованию с министерством культуры края.

«На сегодняшний день учреждения культуры Алтайского края работают в штатном режиме. Показы спектаклей, концертных программ идут в соответствии с афишами. Ограничения, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, введены на проведение крупных культурно-массовых мероприятий. Поэтому масштабных акций на март и первую половину апреля не запланировано», - отмечают в ведомстве.

В министерстве пояснили, что текущий режим может быть скорректирован исходя из общей обстановки, например в пользу строгих ограничительных мер.