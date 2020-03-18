Алтайский минздрав предлагает жителям делать маски самостоятельно

Новости 18.03.2020 10:01 305

Минздрав республики Алтай предлагает жителям, которые не могут купить медицинские маски в аптеке, изготовить их самостоятельно. Подробную инструкцию двух способов изготовления масок министерство выложило на своей странице в Инстаграмм.

«Маска помогает защититься не только от нового коронавируса, но и от привычных нам ОРВИ и гриппа, опасность которых в регионе все еще сохраняется», - предупреждает ведомство.

Маски предлагается делать из обычной медицинской марли или бинта, менять такую повзяку необходимо как и одноразовую раз в три-четыре часа. Перед следующим применением ее достаточно прокипятить или постирать и прогладить утюгом. .