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Алтайский минздрав предлагает жителям  делать маски  самостоятельно

Новости
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Минздрав республики Алтай предлагает жителям, которые не могут купить медицинские маски в аптеке,  изготовить их самостоятельно. Подробную инструкцию двух способов изготовления масок  министерство выложило на своей странице в Инстаграмм.  

«Маска помогает защититься не только от нового коронавируса, но и от привычных нам ОРВИ и гриппа, опасность которых в регионе все еще сохраняется», - предупреждает ведомство.

Маски предлагается делать из обычной медицинской марли или бинта, менять  такую повзяку необходимо как и одноразовую  раз в три-четыре часа. Перед следующим применением ее достаточно прокипятить или постирать и прогладить утюгом.  .  

«Использовать маску необходимо, если вы ухаживаете за заболевшим родственником, в поликлиниках, местах массового скопления людей (общественный транспорт, торговые и офисные центры). В быту и во время прогулок на свежем воздухе необходимости в ношении маски нет», - предупреждает ведомство.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (1)

1000

гость

о каких тестах на вирус можно говорить, если даже масками людей обеспечить не могут?

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