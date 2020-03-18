Барнаульцы вновь пишут стихи, теперь про коронавирус

В чатах Барнаула появились веселые стишки о коронавирусе. Как известно, одним из способов справится со всеобщей истерией является смех. Мы посмеялись от души и сделали специально для вас мемы из самых позитивных.
Вначале рифмы на злобу дня:
Прилавки в ленте обнулились, когда пришел коронавирус
Бумаги нет, возьму папирус, когда в стране коронавирус
Но похоже барнаульцев это не сильно пугает:
Похож я буду на папирус, когда пройдет коронавирус
Все живут надеждой о светлом будущем:
Пойду и кино и оттопырюсь, когда пройдет коронавирус
Я брошу пить, утихомирюсь, когда пройдет коронавирус
Накрашу губы, рафуфырюсь, когда пройдет коронавирус
Не только руки – весь намылюсь, когда пройдет коронавирус.
Зато в любом случае, все будет хорошо:
И гречка сразу появилась, когда прошел коронавирус
В аптеках маски появились, когда прошел коронавирус
Напомним, что аналогичные стихи барнаульцы писали по поводу визитов Дмитрия Медведева в Барнаул в 2011 и 2019 годах. Тогда в Твиттере даже прошел стихотворный флешмоб со словами пока Медведев в Барнауле
За Драмой небоскреб надули, пока Медведев в Барнауле
Чехол от ЦУМа состирнули, пока Медведев в Барнауле
Траву зачем-то состригнули, пока Медведев в Барнауле
Я в тазобедренном расширюсь, когда пройдет коронавирус