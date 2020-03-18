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Барнаульцы вновь пишут стихи, теперь про коронавирус

Новости
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В чатах Барнаула появились веселые стишки о коронавирусе. Как известно,  одним из способов справится со всеобщей истерией является смех. Мы посмеялись от души и сделали специально для вас мемы из самых позитивных.

Вначале рифмы на злобу дня:

Прилавки в ленте обнулились, когда пришел коронавирус

Бумаги нет, возьму папирус, когда в стране коронавирус

Но похоже барнаульцев это не сильно пугает:

Похож я буду на папирус, когда пройдет коронавирус

Все живут надеждой о светлом будущем:

Пойду и кино и оттопырюсь, когда пройдет коронавирус

Я брошу пить, утихомирюсь, когда пройдет коронавирус

Накрашу губы, рафуфырюсь, когда пройдет коронавирус

Не только руки – весь намылюсь, когда пройдет коронавирус.

Зато в любом случае,  все будет хорошо:

И гречка сразу появилась, когда прошел коронавирус

В аптеках маски появились, когда прошел коронавирус

Напомним, что  аналогичные стихи барнаульцы писали по поводу  визитов Дмитрия Медведева  в Барнаул в 2011 и 2019 годах.  Тогда в Твиттере даже  прошел стихотворный флешмоб  со словами пока Медведев в Барнауле

За Драмой небоскреб надули, пока Медведев в Барнауле

Чехол от ЦУМа состирнули, пока Медведев в Барнауле

Траву зачем-то состригнули, пока Медведев в Барнауле

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

не пью

Я в тазобедренном расширюсь, когда пройдет коронавирус

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