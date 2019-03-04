Щукин, Вакаев и другие: участники конкурса «Лидеры России. Политика» обсудили свои перспективы

Новости 18.03.2020 9:00 987

Заявки на конкурс «Лидеры России. Политика» закончили принимать. По последним данным, в нем зарегистрировались 72 жителя Алтайского края. В их числе много известных депутатов, бизнесменов, преподавателей, оппозиционеров.

Директор юридического института при АлтГУ Антон Васильев:

«Участвую в конкурсе впервые. Цель - развитие своих управленческих навыков и стратегического мышления, приобретение опыта и получение советов от наставников. Главное - возможность влияния на политические решения в интересах родного края и страны».

Отметим, что Васильев ранее был представителем экс-губернатора Алтайского края в региональном парламенте.

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Гендиректор ООО «Альянс-Агро», а в прошлом руководитель Центра финансовой информации Алтайского банковского союза и алтайского гарантийного фонда Александр Босяк рассказал «Политсибру», что участие в конкурсе для него, прежде всего это способ повлиять на текущую ситуацию в стране.

«В конкурсе подобного формата впервые принимаю участие. Считаю это необходимо, потому что нужно предпринимать активные действия для улучшения жизни. Заметил, что дальше разговоров об этом дело не доходит. Многие понимают, что у населения назрел серьезный запрос на обновление власти. В пример можно привести и состав законодательных органов власти, где можно увидеть множество представителей спорта, кинематографа. Есть и космонавты. Разумеется, это уважаемые люди, но все-таки в этих органах власти необходимо увеличение числа специалистов, имеющих опыт работы в реальном секторе, понимающих экономические процессы. Другими словами, нам нужны практики. Хотел бы призвать все население. Даже если люди не намерены участвовать, не отстраняться, а зайти на сайт «Лидеры России. Политика» через Госуслуги.ру и проголосовать за кандидата, идеи которого вам больше всех импонируют», - сказал Босяк.

Что касается результата, то он пояснил, что предпочитает оставаться реалистом и воспринимает конкурс как полезный опыт и приобретение новых знаний.

«Кстати, племянница рассказывала, что в школе детям раздавали листовки о конкурсе этом с фотографией какого-то лысого мужчины и призывали просить родителей проголосовать за него», - с иронией заметил Александр Босяк.

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Интересный способ для призыва голосовать за свою кандидатуру избрал бизнесмен Артем Жуков. В тематическом чате в WhatsApp для многодетных родителей он оставил следующее сообщение:

«Дорогие многодетки! Меня зовут Жуков Артем Валентинович, я как и вы многодетный отец и хочу, чтобы у моих детей было лучшее будущее! Поэтому участвую в конкурсе «Лидеры России. Политика». Прошу поддержать меня. Давайте вместе изменим нашу страну!»

Еще один участник конкурса Владислав Вакаев, который является депутатом АКЗС от фракции «Справедливая Россия» и возглавляющий Фонд имущества Алтайского края, также рассказал «Политсибру» о своем видении конкурса.

«Сегодня в России существует мощный запрос на обновление власти. Соответственно те люди, которые чувствуют в себе силы и готовность работать в обновленной системе, не должны стесняться заявлять об этом. Я воспринимаю этот конкурс, как декларацию о намерениях. Намерениях участвовать в политической жизни страны и продвигаться в различные органы власти. В себе я чувствую, что мой опыт, мои знания могут быть востребованными. Я не знаю, как это будет работать (этапы конкурса – прим.), знаю, что были вопросы и к классическому конкурсу «Лидеры России», но это не повод отказываться и сидеть ждать чего-то. Нужно идти и пробовать».

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В числе участников оказался и депутат Барнаульской городской Думы от фракции «Единая Россия» Сергей Струченко. В беседе с «Политсибру» он сказал, что уже имел подобный опыт участия в конкурсе ранее, однако времени на полноценное участие у него практически не было.

«Надеюсь, в этот раз удастся найти время. Могу сказать, что в России большое внимание уделяется формированию команды молодых политиков. Именно они в недалеком будущем будут на всех уровнях, в том числе на международном, заниматься отстаиванием интересов своего государства. Учитывая мое образование и опыт работы, было принято решение об участии в конкурсе. Считаю, что не нужно сидеть на одном месте, нужно постоянно двигаться и развиваться, приобретая новые знания и опыт. Вижу кандидатов из нашего региона, в принципе люди все известные, узнаваемые и достойные», - подчеркнул Струченко.

Депутат пояснил, что как бы не сложился результат, он расценивает свое участие в конкурсе как полезный опыт.

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Привлекает внимание и участие в конкурсе экс-кандидата в губернаторы Алтайского края, и мэры Барнаула Андрея Крылова. По его словам, политический конкурс для него, это своего рода «заявка на наличие».

«Где вы политиков в Алтайском крае увидели? Один – номенклатурный назначенец, по большей части отмалчивается, Второй – функционер, полагаю у него свои дела, депутаты – встроенные во власть - «коммерсы», и как показали недавние выборы мэра, своего слова не имеют. Псевдополитические системные партии вообще на з/п сидят что им скажут то и делают, точнее видимость создают. Пример брать не с кого. Так что можете считать меня первопроходцем. Иду на этот конкурс в слепую, так как не знаю ни условий, ни требований. Так что «план – война покажет», - сказал Крылов.

А вот заместитель начальника управления юстиции Алтайского края Андрей Щукин, сразу дал понять «Политсибру», что это не первый его конкурс и дал характеристику позициям многих кандидатов.

«Участвовал в конкурсе на «кадровый резерв». Был такой в 2009 году. Его проводила «Единая Россия». Я тогда был в ЛДПР, но все равно принял участие. Попал в резерв, в который из Алтайского края включили 31 человека. По «Лидерам» что могу сказать, не совсем я уверен в объективности конкурса. В сказки я давно перестал верить, но для поддержания тонуса решил принять участие. То есть для совершенствования своих коммуникативных навыков, опыта, если я претендую на роль профессионального политика, то я решил «нырнуть в эту речку», - сказал Андрей Евгеньевич.

О молодых конкурсантах

«Среди участников вижу много достаточно молодых людей, которые, уверен, не понимают, зачем они туда идут. Это наивные и непонимающие в политике люди, малыши. Имею в виду в плане опыта в административно-хозяйственной деятельности и вообще понимания актуальных процессов. Они вызывают у меня только улыбку».

Об опытных игроках

«Вижу и с хорошим опытом участников, вполне матерых. Вот из понимающих это конечно же Астаховский, Крылов, который позиционирует себя как оппозиционера, Ворсин, Якушев, конечно же Нагайцев, Васильев, Струченко и Вакаев».

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О позиции участников

«Да, есть люди, которые лучше разбираются в плане менеджмента, экономики и финансов, но они не такие сильные в политике. Вижу тут кадров, которые пишут, что хотят изменить жизнь к лучшему, ну писали бы сразу, что хотят «бабла». Еще один пишет «нам нужны перемены». Напрашивается вопрос «кому?» Вам нужны? Бабе Клаве из магазина? Другой пишет, что нужно оставаться человеком. Ну так, а мы не люди что ли? Вы ведь не обезьяна и я не гамадрил. Нужно говорить о вещах, которые ты уже сделал и о тех, которые планируешь сделать. Не уходить в отвлеченные формулировки. Сами понимаете, что есть хорошие люди, есть – не очень», - подытожил Андрей Щукин.

Напомним, что по итогам всех этапов конкурса в мае текущего года будут выбраны около 80 финалистов, которые получат персонального наставника конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны. Кроме того, они автоматически получат право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

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